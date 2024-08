Olimpíadas: o melhor ainda está por vir

Após o encerramento dos Jogos de Paris no último domingo (11/08), a expectativa é para início das Paralimpíadas que serão realizadas na mesma sede, na capital francesa, de 28 de agosto a 8 de setembro.

Giampaolo Mattei - L'Osservatore Romano

Nenhuma trégua olímpica. A proposta de paz, também apoiada pelo Papa Francisco, continua sem ser ouvida: as guerras continuam, se intensificam diante dos olhos do mundo ou são "esquecidas". As Olimpíadas, que terminaram na noite de domingo, 11 de agosto, em Paris (com um encontro marcado para Los Angeles em 2028), não pretendem acabar com os conflitos, mas relançam uma cultura de paz. Com uma linguagem popular de fraternidade que todos podem entender.

Para ser justo, os Jogos Olímpicos de Paris ainda não terminaram. Há uma pausa "técnica" (um pouco como entre o primeiro e o segundo tempo de uma partida de futebol) e, na quarta-feira, 28 de agosto, serão retomados com os Jogos Paralímpicos. Esse mesmo sufixo grego - para - que indica que "é a mesma coisa", com uma modulação diferente. Mas certamente não são competições de segunda categoria porque os atletas são "deficientes". Pelo contrário... o melhor ainda está por vir.

Na verdade, os Jogos em Paris irão terminar no domingo, 8 de setembro, exatamente com o fim das Paralimpíadas. Melhor ainda: irão terminar no domingo, 15 de setembro, com o fim do período de trégua olímpica. O bastão será passado para a Itália, que sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno entre Milão e Cortina, de 6 a 22 de fevereiro de 2026. E esses jogos esportivos também serão uma oportunidade para a paz, com a proposta tenaz de uma nova trégua.