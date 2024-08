As novas formas de escravidão no relatório de Save the Children

São 50 milhões as pessoas vítimas das novas formas de escravidão, das quais 12 milhões são menores de idade. Esses são os números surpreendentes denunciados pela organização não governamental por ocasião do Dia Internacional contra o Tráfico de Seres Humanos, celebrado no dia 30 de julho. Raffaela Milano, diretora de pesquisa e treinamento da Save the Children: 'A escravidão moderna é o resultado de crises mundiais, nossa tarefa é restaurar a confiança nessas crianças'.

Emilio Sortino – Vatican News



Para marcar o Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas, celebrado no último dia 30 de julho, Save the Children publicou seu relatório anual intitulado "Pequenos Escravos Invisíveis", agora em sua 14ª edição. O dossiê deste ano abre as portas para um fenômeno que é tão grande quanto desconhecido: as formas contemporâneas de escravidão. Do trabalho forçado à exploração sexual, do envolvimento em atividades ilícitas aos casamentos forçados: há mais de 50 milhões de pessoas envolvidas nesse fenômeno dramático, 12 milhões das quais são crianças, como Raffaela Milano, diretora de pesquisa e treinamento da organização não governamental, enfatiza à Rádio Vaticano-Vatican News: "estamos falando de crianças, meninas e adolescentes envolvidos em formas de exploração que são tão diversas quanto brutais e que, em muitos casos, se sobrepõem umas às outras, destruindo a vida desses jovens em várias frentes".



Uma tendência crescente



Os números desse fenômeno aumentam a cada ano, destacando um aspecto preocupante do mesmo. "A partir das análises realizadas nos últimos anos, vimos como certos fatores contribuíram para reforçar essas formas de abuso", continua Milan, "como a emergência da Covid, crises humanitárias, crises climáticas e, acima de tudo, conflitos regionais ou nacionais. Nas áreas de conflito, de fato, as circunstâncias produzem um aumento da pobreza e situações de vulnerabilidade familiar e pessoal, que se traduzem em exploração". Para reverter a situação, explica Milan, "é necessário focar na questão do investimento dos países na elaboração de políticas de combate à escravidão, que são cada vez mais fortes em nível internacional e nacional".

Tráfico de pessoas e o papel da migração



O relatório enfatiza a forte ligação entre os fluxos migratórios, a falta de canais seguros de migração e o tráfico de pessoas. "A dificuldade de acesso a canais seguros e legais de migração inevitavelmente alimenta o tráfico, já que o migrante é forçado a passar por estresse psicológico e físico grave e também é exposto ao risco de várias formas de exploração nos países de trânsito e de chegada. Isso também pode ser visto na Europa", ressalta Milan, "onde menores desacompanhados correm o risco de acabar nas mãos de traficantes inescrupulosos devido à ausência de canais rápidos de reunificação familiar".

Save the Children e a importância da confiança



Save The Children atua em todo o mundo nessas emergências, colaborando com organizações internacionais e nacionais para proteger as figuras mais frágeis, como crianças, adolescentes ou mulheres com filhos, quando chegam às áreas de fronteira terrestre ou marítima. Como explica Raffaella Milano, "o primeiro período de recepção é crucial: é necessário identificar imediatamente as vítimas do tráfico para fazer com que os meninos e as meninas entendam que podem recuperar a confiança em si mesmos e nos outros; porque todos eles passaram por uma espécie de traição por parte das pessoas em quem depositaram suas esperanças; enganados e arrastados para situações dramáticas. Devemos, então, infundir neles a força para que possam olhar para o futuro com serenidade."