Yunus e o microcrédito: um modelo econômico a serviço das pessoas

O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2006, conhecido como o “banqueiro dos pobres”, é chamado agora para liderar Bangladesh em caráter interino até as próximas eleições. O economista Riccardo Moro: “ele será o garantidor da mudança a partir de baixo”.

Stefano Leszczynski - Vatican News

Se existe uma figura capaz de dar essência às esperanças dos jovens bengaleses, certamente é a de um economista “revolucionário” chamado Muhammad Yunus, que nasceu há 84 anos. A aliança forjada entre os estudantes e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2006 pode parecer paradoxal do ponto de vista geracional, mas nos recorda fortemente de uma das pedras angulares do magistério de Francisco: jovens e idosos podem representar uma combinação de forte dinamismo social e político.

O Grameen Bank

“Yunus é uma pessoa de grande autoridade internacional e os jovens de Bangladesh veem nele uma garantia de mudança a partir de baixo”. Riccardo Moro, economista e professor de política de desenvolvimento da Universidade Estadual de Milão, conheceu Muhammad Yunus quando seu projeto de um banco de microcrédito ainda era visto com desconfiança mal disfarçada nos círculos financeiros.

Ele era uma pessoa extremamente gentil”, lembra Moro, ”e quando apresentava as iniciativas ligadas ao Grameen Bank (literalmente: o Banco da Aldeia) ao mundo bancário internacional, falava com muita educação. Ele falava do microcrédito como algo que não era contra o mercado, mas que permitia que o mercado fosse usado em sua dimensão humana. É esse foco constante nas pessoas que é a chave para entender por que os jovens bengaleses querem que Yunus lidere a mudança no país”.

A economia da pobreza

Muhammad Yunus, formado como economista nos Estados Unidos, nunca se sentiu distante do mundo da política, entendendo-o como o instrumento para promover - especialmente em sua própria Bangladesh - mudanças sociais radicais. Evocando seu período de ensino no departamento de economia da Universidade de Chittagong, em meados da década de 1970, Yunus relembra sua perplexidade diante da profunda pobreza que caracterizava principalmente as áreas rurais do país: “nada nas teorias econômicas que eu ensinava refletia a vida que eu via ao meu redor. Eu precisava fugir dessas teorias e de meus livros para descobrir a economia real da existência de uma pessoa pobre”.

O banqueiro dos pobres

“Yunus percebe”, Riccardo Moro continua explicando, "que há uma série de mecanismos, que hoje chamaríamos de ’nós sistêmicos', que impedem a mudança estrutural e, de alguma forma, continuam a recriar as condições de pobreza e desigualdade. Ele, por outro lado, vê as oportunidades financeiras como um desses nós sistêmicos e vê a necessidade de tentar encontrar uma maneira diferente de gerenciar as oportunidades de acesso ao crédito”.

Em seu livro The Poor People's Banker, Yunus observa que a caridade não é uma solução para a pobreza, mas simplesmente um método de se livrar da responsabilidade. “O sistema bancário”, continua Moro, ”é um sistema construído para poder oferecer instrumentos de endividamento, de adiantamento de capital, àqueles que podem oferecer garantias. Os chamados pobres, em todo caso pessoas de baixa renda e que estão na base da escala social e econômica, não têm possibilidade de oferecer garantias. A intuição de Yunus é dar crédito a essas pessoas, capacitá-las e, dessa forma, promover uma mudança significativa nas condições de vida daqueles que antes tinham mais dificuldades”.

O modelo de microcrédito

A ideia do microcrédito e os modelos promovidos pelo Grameen Bank acabaram convencendo muitos círculos financeiros, que começaram a promovê-los e replicá-los em várias partes do mundo. “É algo que também consegue atingir números ainda melhores do que o sistema bancário tradicional, que normalmente tem altos níveis de empréstimos inadimplentes, ou seja, dívidas que não são pagas”. Um economista brilhante e visionário, portanto, que conseguiu, em apenas algumas décadas, derrubar os paradigmas de um mundo (bancário e financeiro) muitas vezes movido por intenções predatórias.

Mas, surpreendentemente, em 2006, sua intuição de um novo modelo econômico capaz de combater com sucesso a pobreza não lhe rendeu o Prêmio Nobel de Economia, mas o da Paz. Riccardo Moro, que além de ser um representante do mundo acadêmico é também um representante da sociedade civil nos contextos de cooperação e desenvolvimento, explica da seguinte forma: “o microcrédito cria tecido social e a paz é construir relações que não são conflitantes, mas que tomam conta da vida do outro; significa construir relações humanitárias a partir da dimensão econômica e financeira e neste sentido tudo se torna compreensível o Prêmio Nobel da Paz. E também se vê do que o microcrédito produziu na África e na América Latina, além da Ásia. No mundo, todas as oportunidades que nasceram em torno do modelo do microcrédito se transformaram numa realidade significativa que criou um novo tecido social e promoveu a mudança político-social em muitas nações do Sul do mundo”.