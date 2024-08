Iraque: inaugurado em Najaf hospital universitário com gestão italiana

Goverono iraquiano prevê a construção de 16 novos hospitais no país (AFP or licensors)

Estiveram presentes na inauguração, entre outros, o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' Al-Sudani, o ministro da saúde iraquiano, Saleh Al-Hasnawi, e o embaixador italiano no Iraque, Maurizio Greganti.

Foi inaugurado no Iraque o Al-Najaf Al-Ashraf Teaching Hospital, cuja gestão para os próximos dois anos foi confiada pelo governo iraquiano ao Grupo italiano San Donato (GSD). O contrato, ganho pela GSD e GKSD há cerca de um ano, no valor de 80 milhões de dólares, envolve a gestão organizacional, estrutural, tecnológica e administrativa do hospital.

Trata-se de uma "segunda vida" para o Al-Najaf Al-Ashraf Teaching Hospital, um dos mais importantes hospitais universitários da cidade de Najaf, que fica a cerca de 160 km da capital Bagdá, com aproximadamente 1,2 milhão de habitantes, considerada uma das mais sagradas cidades do Islã xiita.

O hospital, construído pelos alemães entre 2009 e 2014, era subutilizado do ponto de vista clínico e sanitário, o que levou a uma rápida deterioração das infra-estruturas, do sistema de segurança contra incêndios e no geral da tecnologia presente, acompanhado por uma falta de adaptação dos procedimentos operacionais.

Dos 492 leitos presentes, apenas 60 eram efetivamente utilizados até o momento. O hospital conta ainda com 16 blocos operatórios, 44 postos de terapia intensiva, cerca de três mil funcionários entre médicos e pessoal administrativo, que a partir de agora passarão a ser apoiados pela equipe do GSD, composta por 50 profissionais entre técnicos, administradores e médicos. A nova gestão com a marca do GSD já permitiu, entre outras coisas, o regresso de vários especialistas que fugiram do país durante os anos de guerra, que regressaram para dar uma contribuição efetiva para o reinício do Iraque, na área da saúde.



Estiveram presentes na inauguração o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' Al-Sudani, o ministro da saúde iraquiano, Saleh Al-Hasnawi, e o embaixador italiano no Iraque, Maurizio Greganti.

A fazer as “honras da casa" esteve Kamel Ghribi, vice-presidente do Grupo San Donato e presidente da GKSD Investment Holding, ladeado pela vice-presidente do Senado da República Italiana, Licia Ronzulli e pelo representante especial da UE para a região do Golfo, Luigi Di. Maio.

“Nosso povo merece o melhor cuidado. Podemos estar atrasados em ​noutras áreas, mas não podemos nos atrasar ​​na saúde”, afirmou o primeiro-ministro iraquiano.

O plano estratégico do governo para a saúde do país inclui também a construção de 16 novos hospitais, centros especializados no tratamento das patologias mais graves e generalizadas. “Os nossos cidadãos não serão mais obrigados a ir para o estrangeiro para se tratar e serão testemunhas diretas de uma mudança histórica no nível da qualidade dos cuidados”, concluiu o primeiro-ministro iraquiano.

Na conclusão da inauguração, Kamel Ghribi, presidente da GKSD e vice-presidente do Grupo San Donato, afirmou que “o Hospital Universitário Al-Najaf Al-Ashraf é uma demonstração única de como os cuidados de saúde podem quebrar barreiras, criar valor e construir pontes entre nações. Trabalhando incansavelmente nos bastidores, superamos obstáculos para abraçar a visão ousada do primeiro-ministro Mohammed Shia' Al-Sudani, demonstrando que, com perseverança e uma forte unidade, tudo é possível."

*Com Agência Nova