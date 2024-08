Copernicus: 2024 será o ano mais quente já registrado

Um estudo do Serviço Europeu de Mudanças Climáticas considera o período atual o mais quente já registrado. Julho foi o mês mais quente depois de 2023. Andrea Masullo, diretor científico da Association Green Accord: "será difícil ficar abaixo do limite de 2°C, mas está tudo em nossas mãos.

Emilio Sortino – Vatican News



O relatório da agência europeia Copernicus veste de ciência a sensação de abafamento que sentimos todos os dias na Europa, lembrando ao mundo a situação preocupante para a qual está caminhando. De acordo com o dossiê, julho de 2024 é o segundo mês mais quente em nível global, com uma temperatura média do ar na superfície de 16,91°C, 0,68°C acima da média de julho de 1991-2020 e apenas 0,04°C abaixo da máxima anterior estabelecida em julho de 2023. Apesar dessa ligeira diminuição, 22 e 23 de julho foram os dias mais quentes já registrados, enquanto todos os meses registram aumentos nos parâmetros climáticos. O diretor científico do Green Accord, Andrea Masullo, explica que "independentemente das estatísticas, estamos vivendo uma situação de recordes mensais que destaca um fato: a inércia do sistema climático. É por isso que as medidas tomadas por muitos países para reduzir as emissões não são suficientes. Há um acúmulo de tudo o que foi feito nos últimos anos, com mecanismos que se retroalimentam. E, dessa forma, há consequências críticas."

O legado do Acordo de Paris



De acordo com o relatório, julho deste ano ficou 1,48°C acima da temperatura média para o mês no período pré-industrial. Paradoxalmente, o mês de verão europeu encerrou um período de treze meses em que o termômetro esteve 1,5°C acima dos níveis médios do período, a mais longa sequência de todos os tempos. 1,5°C, no entanto, não é um número aleatório: em 2015, em Paris, 194 estados assinaram acordos de controle climático estabelecendo a meta de limitar a temperatura média em até um grau e meio para evitar uma catástrofe. Quase 10 anos após esse evento, os acordos já parecem fazer parte de uma história passada. "A probabilidade de ficar abaixo do limite de Paris é nula", continua Masullo, "e também será difícil ficar abaixo de 2°C, já que agora estamos seguindo um caminho que trará mudanças de temperatura de até 5°C em algumas áreas do planeta."

Questões de escolhas e responsabilidades



O desejo de um futuro melhor parece estar escapando do coração até mesmo dos jovens. Para Andrea Masullo, no entanto, "não fazer nada seria realmente inaceitável. Na verdade, os modelos dizem uma coisa muito claramente: as emissões de CO2 dependem da humanidade, portanto, temos uma chance de agir". Embora não possamos fazer com que tudo volte a ser como era antes, pelo menos "podemos deixar para as gerações futuras um mundo que pode ser enfrentado, com mudanças atenuadas", conclui Masullo, "e há esperança, sempre há". Como o Papa Francisco já disse várias vezes, somos uma família, em uma casa comum. Nunca antes essa verdade foi tão evidente quanto com as mudanças climáticas. É nossa responsabilidade".