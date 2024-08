Alemanha: homem sírio é preso por atentado em Solingen

O lugar do atentado em Solingen (AFP or licensors)

O jovem, de 26 anos, se entregou às autoridades. O ataque, no qual três pessoas foram mortas e oito ficaram feridas, foi reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico. Duas missas neste domingo (25/08) em Renânia Norte-Vestfália para recordar as vítimas.

Francesca Sabatinelli - Vatican News

Centenas de pessoas participaram de duas missas neste domingo (25/08) em Solingen, na Alemanha, onde na noite de sexta-feira três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em um ataque a faca realizado por um cidadão sírio de 26 anos. Também na tarde deste domingo (25/08), em Renânia do Norte-Vestfália, espera-se que ocorram duas manifestações de teor oposto: uma organizada por ativistas de esquerda e extrema esquerda de Antifa, e a outra, a uma hora de distância, pelos jovens da ultradireita alemã Junge Alternative. Muitas pessoas estão participando do luto na cidade de Solingen, com flores e velas marcando a área, ainda isolada, onde ocorreu o ataque, bem no centro da cidade.



O suspeito havia sido expulso



O homem preso, que continua sendo o principal suspeito, teria se entregado à polícia na noite de sábado (24/08) e já confessado. Sírio de Deir al-Sor, ele estava na Alemanha desde o final de 2022, tendo pedido asilo em Bielefeld. De acordo com algumas informações, ele era conhecido pela polícia como um extremista islâmico e deveria ter sido deportado no ano passado para a Bulgária, o país chamado para examinar o pedido de asilo, conforme exigido pelo Tratado de Dublin, mas o rastro dele teria sido perdido.

A reivindicação do Is



A polícia também teria detido outra pessoa em um centro de refugiados, também em Solingen. O autodenominado Estado Islâmico alegou que o ataque foi perpetrado por um “soldado” do EI, de acordo com uma declaração, “para vingar os muçulmanos da Palestina e de todos os outros lugares”.