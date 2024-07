Presença brasileira no XXV Congresso Mundial de Filosofia em Roma

Os passos a serem dados para se tornar um pesquisador na Biblioteca Apostólica ou no Arquivo Apostólico Vaticano, z Filosofia no Brasil, o XXI Congresso Mundial de Filosofia em Roma, foram alguns dos temas tratados pelo professor e pesquisador da UFRGS Marcus Boeira, na entrevista à Rádio Vaticano.

Jackson Erpen - Cidade do Vaticano

Conheci o Marcus Boeira em 2020, em plena pandemia. Impossibilitado de entrevistá-lo aqui na rádio - em razão das medidas de segurança sanitária adotadas, que impediam a entrada de entrevistados e visitantes - fui encontrá-lo no apartamento onde estava com sua família, no bairro Monteverde, em Roma. Poucos dias depois da entrevista, ele retornava à Porto Alegre.

O motivo de sua presença em Roma naquele ano era a pesquisa sobre filósofos que se dedicaram à área da lógica e da linguagem durante os séculos XVI e XVII. O também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), visitor scholar e pesquisador na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, seguidos todos os protocolos e etapas, recebeu a permisão de acesso à Biblioteca do Vaticano onde pode manusear pergaminhos e livros ali preservados há séculos.

Fluente em latim e italiano, o professor e pesquisador fez de Roma quase que sua segunda morada. Nas constantes visitas anuais que faz à Cidade Eterna, dá prosseguimento às suas pesquisas na área filosófica e participa de eventos nesta área, como o XXV Congresso Mundial de Filosofia, a ser realizado na La Sapienza de 1 a 8 de agosto, no qual marcará presença na mesa de Lógica.

É a primeira vez que Roma sedia o encontro - que se realiza a quatro anos - mas que não é novidade na Itália, onde já foi realizado em Bolonha, em 1911, em Nápoles, em 1924 e em Veneza, em 1958. O primeiro foi realizado em Paris, em 1900, por ocasião da Exposição Universal.

Pré-Congresso na Pontifícia Universidade Gregoriana

O encontro deste ano, organizado pela International Federation of Philosophical Societies (Fisp), pela Sociedade Filosófica Italiana (Sfi) e pela Universidade Sapienza de Roma, tem como tema geral Philosophy across Boundaries ("A filosofia atravessa as Fronteiras", em tradução livre) e reunirá cerca de 5 mil participantes de várias partes do mundo, entre intelectuais, acadêmicos e young scholars.

"Filosofia atravessa as Fronteiras" oferece um programa subdividido em 5 sessões plenárias, 10 simpósios, 89 seções temáticas, bem como centenas de outros encontros e uma série de eventos organizados em estreita colaboração com Roma Capitale (a partir do cerimônia de abertura, que acontecerá na noite do dia 1º de agosto, nas Termas de Caracalla).

O tema proposto é um desafio e um convite a unir forças intelectuais de todo o mundo para construir juntos novos modelos de pensamento, para superar fronteiras, barreiras não só físicas e geográficas, mas também sociais, econômicas e culturais que dificultam a coexistência pacífica de todos.

Em preparação ao encontro na La Sapienza, realiza-se nestes dias na Gregoriana o pré-Congresso ao Congresso Mundial de Filosofia - organizado pela Pontifícia Universidade Gregoriana e pelo Conselho de Pesquisa em Valores em Filosofia, sediada em Washington D.C. - onde é debatida a relevância da fronteira no tema filosófico. Marcus Boeira falou na manhã desta terça-feira, 30, sobre um tema dentro da Lógica Modal.

Na entrevista à Rádio Vaticano/Vatican News, além do encontro internacional de Filosofia, o docente e pesquisador portoalegrense também falou dos passos necessários para se ter acesso à Biblioteca Apostólica Vaticana ou ao Arquivo Apostólico, da filosofia no Brasil e do percurso realizado desde sua primeira temporada de pesquisas em 2020 até os dias de hoje:

Marcus Boeira na entrevista ao Vatican News