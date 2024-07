Ataque israelense em Beirute teve como alvo Faud Shukr

Prédios danificados em um ataque israelense em Beirute, Líbano, em 30 de julho de 2024. A mídia estatal do Líbano disse que um drone israelense teve como alvo uma área no bairro de Haret Hreik, em Beirute. As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram ter matado o comandante militar sênior do Hezbollah, Fuad Shukr, em um "ataque direcionado”. EPA/WAEL HAMZEH (ANSA)

A tensão continua a aumentar no Médio Oriente. O exército israelense conduziu um novo ataque em Beirute, onde, segundo relatos das Forças de Defesa de Israel, o número dois do Hezbollah, Fuad Shukr, foi morto. Inicialmente, o grupo pró-iraniano declarou o ataque um fracasso, mas no momento ainda não há informações precisas sobre a morte ou não do líder xiita. A comunidade internacional está trabalhando para evitar uma ulterior escalada de conflitos.

Silvia Giovanrosa – Cidade do Vaticano



Uma poderosa explosão, ocorrida no final da tarde de ontem, terça-feira, 30 de julho, atingiu a área ao redor do bairro de Haret Hreik, ao sul de Beirute, a pouca distância da sede do Conselho Shura do Hezbollah, o órgão supremo de tomada de decisões sobre questões religiosas, militares e estratégico.

O alvo do ataque, que Israel definiu como "direcionado", era Fuad Shukr, um dos principais colaboradores do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, considerado o chefe do projeto de mísseis da organização xiita e acusado por Israel de ser um dos responsáveis ​​pelo massacre de crianças drusas em Golã.

O Ministério da Saúde libanês anunciou que 3 pessoas, incluindo duas crianças, morreram no ataque. Destino incerto de Shukr, do qual ainda não se tem notícias.

Hezbollah: Faud Shukr estava no prédio durante o ataque

O movimento xiita libanês fez saber que aguarda o resultado das operações de busca da protecão civil que estão atualmente escavando sob os escombros do prédio. Inicialmente, fontes próximas ao Hezbollah afirmaram que Shukr havia sobrevivido ao ataque. O grupo pró-iraniano, após o ataque, ameaçou Israel com retaliação por um ataque “numa área inteiramente civil".

EUA: Israel tem o direito de se defender

A Casa Branca afirma estar pronta para defender Israel de todas as ameaças, incluindo as do Hezbollah libanês. No entanto, os Estados Unidos continuam a trabalhar para encontrar uma solução diplomática para por um fim aos ataques.

Condenação do ataque israelense

O governo libanês reserva-se “o direito de tomar medidas para desencorajar a hostilidade israelense”, como declarou o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, que descreveu o ataque em Beirute como um “ato criminoso”.

Entretanto, continuam a chegar pedidos de Beirute para que o Hezbollah responda com moderação ao ataque israelense, que também foi condenado pelo Hamas e pelos Houthis do Iêmen. A Rússia e o Iraque acusaram Israel de violar o direito internacional. Segundo Teerã, a ação ofensiva de Israel não irá impedir a "resistência do Líbano" na sua ação de apoio aos palestinos.