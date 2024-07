Oito refugiados participarão dos Jogos Paralímpicos de Paris

Oito atletas refugiados participarão dos Jogos Paralímpicos que serão realizados na França, de 28 de agosto a 8 de setembro. Eles competirão em seis modalidades paralímpicas, incluindo atletismo, levantamento de peso e esgrima.

A 37 dias da abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris – marcados para 28 de agosto – o Comitê Paralímpico Internacional anunciou os nomes dos oito atletas que farão parte da equipe de refugiados. Foram apenas dois no Rio de Janeiro em 2016 e seis em Tóquio em 2021. Com 36 atletas na equipe olímpica, um total de 45 refugiados competirão nos Jogos.

Representando mais de 100 milhões de refugiados e todas as pessoas com deficiência, os atletas paralímpicos vêm do Afeganistão, Síria, Irã, Colômbia e Camarões. Eles foram acolhidos na Alemanha, Áustria, França, Reino Unido, Grécia e Itália. Eles competirão em seis modalidades paralímpicas: atletismo, levantamento de peso, tênis de mesa, taekwondo, triatlo e esgrima. A chefe de missão da equipe é Nyasha Mharakurwa, uma tenista cadeirante que representou o Zimbábue nos Jogos de Londres de 2012.

Perseverança e determinação inacreditáveis

Para Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, embora “todos os atletas paralímpicos demonstrem uma resiliência incrível, as histórias de refugiados que sobreviveram à guerra e à perseguição são extraordinárias”. É um fato, acrescenta Andrew Pearsons, que “hoje, muitas pessoas deslocadas à força vivem em condições terríveis. Estes atletas demonstraram inacreditável perseverança e determinação para chegar aos Jogos de Paris 2024 e dar esperança a todos os refugiados, enquanto a Equipe Paralímpica de Refugiados destaca os efeitos benéficos do desporto na vida e nas sociedades.

Filippo Grandi, alto comissário da Agência da ONU para Refugiados, que monitoriza de perto a equipe, afirmou:

Pelos terceiros Jogos Paralímpicos consecutivos, uma equipe de atletas refugiados determinados e inspirados mostrará ao mundo o que podem realizar se tiverem oportunidade. Os refugiados podem prosperar quando lhes é dada a oportunidade de usar e mostrar as suas competências e talentos, seja no desporto ou em muitas outras áreas da vida. O desporto é essencial para o seu bem-estar mental e físico, bem como para a sua inclusão e integração nas comunidades que os acolhem.

Mulheres e homens de paz segundo o Papa Francisco

O desporto do ponto de vista dos atletas refugiados com deficiência é muito caro ao Papa Francisco. No prefácio do livro 'Giochi di pace. L'anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi' ("Jogos de paz, a alma dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos"), publicado pela Livraria Editoria Vaticano por iniciativa da Athletica Vaticana, o Papa encoraja precisamente esta experiência desportiva inclusiva: “Penso nos atletas com deficiência. Sempre fico impressionado vendo suas performances e ouvindo suas palavras. O objetivo do movimento paralímpico não é apenas celebrar um grande evento, mas demonstrar o que as pessoas – feridas pela vida – conseguem fazer quando têm condições de fazê-lo. E se isto se aplica ao desporto, também deve aplicar-se à vida quotidiana.”

O Papa acrescenta no prefácio: “Penso nos atletas refugiados que contam as suas histórias de mudança, de esperança (...). Não são “apenas” desportistas e desportistas. São mulheres e homens de paz, protagonistas de uma esperança tenaz e da capacidade de se levantar depois de um momento difícil."

A cidade de Paris sediará os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024.

O testemunho de Ibrahim

Em Giochi di pace há também o testemunho de Ibrahim Al Hussein, sírio, que participará pela terceira vez dos Jogos Paralímpicos na seleção de refugiados - foi porta-bandeira nos jogos de 2016 no Rio de Janeiro - passando da natação para a triatlo (e que confidencia que juntar o dinheiro necessário para adquirir “o equipamento para competir na modalidade triatlo” não é uma tarefa fácil).

Ele diz no livro: em 2012, “eu corria em direção a um futuro melhor – nasci em 1988 em Deir el-Zor, na Síria – quando um amigo foi atingido por um atirador. Ele estava no chão e gritando. Eu sabia que se fosse em seu auxílio eu também poderia ser atingido. Mas eu nunca teria me perdoado por deixá-lo no chão. Alguns segundos depois, uma bomba explodiu perto de mim. Perdi a parte inferior da perna direita e a esquerda também foi afetada."

Ibrahim era um excelente nadador, mas na tragédia da guerra e com a amputação de uma perna, a sua paixão pelo desporto parece ter desaparecido:

Consegui chegar a Istambul e lá conheci pessoas generosas que me deram uma prótese que não era muito funcional, mas era melhor que nada: tinha que repará-la a cada 300 metros. Então, na noite de 27 de fevereiro de 2014 — foi o dia em que minha “segunda vida” começou — atravessei o Mar Egeu num bote de borracha até a Ilha de Samos, na Grécia.

Pessoas generosas lhe ofereceram trabalho e lhe deram uma prótese de verdade. E Ibrahim voltou a nadar para recuperar a vida, acabando por se classificar para os Jogos Paraolímpicos de 2016.

Dois afegãos e três iranianos

Zakia Khudadadi – a única mulher da equipa – já participou nos Jogos de Tóquio em 2021, depois de ter fugido do Afeganistão de forma inacreditável na sequência da “proibição olímpica” imposta pelos talibãs. Hoje mora em Paris e conquistou o Campeonato Europeu de Taekwondo de 2023 (categoria 47 kg), dedicando sua vitória às mulheres de seu país.

Hadi Hassanzada, outro afegão da equipe, viveu a tragédia de ser deslocado diversas vezes em busca de uma vida melhor, e enfrentou situações difíceis nas rotas de refugiados pela Turquia. Ele agora mora na Áustria. Apesar da amputação do braço direito, o taekwondo ajuda-o a “transformar dificuldades em oportunidades”.

Três iranianos que vivem na Alemanha viajarão para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Salman Abbariki participa dos Jogos Paralímpicos pela segunda vez, depois de competir no arremesso de peso em Londres em 2012. Hadi Darvish passou dois anos de sua vida como refugiado. acampará com sua esposa e filhos e competirá como levantador de peso. Por fim, Sayed Amir Hossein Pour estará entre os competidores do tênis de mesa.

Um camaronês com deficiência visual

O camaronês Guillaume Junior Atangana, velocista com deficiência visual residente no Reino Unido, correrá com o seu guia e concidadão Donard Ndim Nyamjua, também refugiado, nas provas de 100 e 400 metros. Ele ficou em quarto lugar nos Jogos de Tóquio, perdendo por pouco a medalha dos 400 metros. Em junho passado, durante o Grande Prêmio de Paraatletismo de Nottwil, ele ficou em primeiro lugar nos 400 metros e em segundo nos 100 metros.

Por fim, o esgrimista Amelio Castro Grueso, de origem colombiana mas residente em Itália, pode se beneficiar de um treino de alto nível em Roma com Daniele Pantoni, treinador do clube desportivo da polícia nacional.