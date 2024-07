Indonésia e Santa Sé unidas para levar mensagem de paz e fraternidade ao mundo

"As palavras do Papa Francisco são frequentemente citadas nos meios de comunicação indonésios, são conhecidas e retomadas não apenas por expoentes católicos, mas também por representantes do governo, por muçulmanos líderes e comentadores É impressionante para nós. Lendo algumas destas mensagens e ensinamentos do Papa, encontramos acentos e temas que estão particularmente próximos do espírito e da alma da Indonésia, como o da fraternidade, da tolerância, do acolhimento. do outro e da paz."

Por Paolo Affatato

“A visita do Papa à Indonésia é um momento histórico para a nação. Não tem apenas um significado religioso, mas também um significado civil e político, no sentido mais amplo do termo. É a terceira vez que um Pontífice pisa em solo indonesiano (depois de Paulo VI, em dezembro de 1970, e de João Paulo II em outubro de 1989, ndr.)", afirmou à Agência Fides Widya Sadnovic, Diretor para os Assuntos Europeus do Ministério das Relações Exteriores da República da Indonésia, em vista da Viagem Apostólica que verá o Papa Francisco na Indonésia de 3 a 6 de setembro, a primeira de quatro escalas em quatro nações diferentes. "Vemos o entusiasmo da população -, acrescenta ele. A expectativa dos católicos na Indonésia é clara, mas vemos que o entusiasmo também é partilhado por todos os indonésios.

Jovem e dinâmico, o diretor Sadnovic está pessoalmente envolvido no Comitê criado ad hoc para a preparação da visita papal. “Encontros, mensagens, questões para resolver, mantêm-me ocupado 24 horas por dia”, revela com um sorriso que não revela de fato o extraordinário trabalho que realiza todos os dias com abertura, competência, boa vontade e total disponibilidade. “O que observo nos encontros é o sentimento de plena e alegre acolhida. Vejo funcionários do governo, membros da Igreja indonésia, representantes do Vaticano, da Nunciatura Apostólica, do Grão Imã, todos unidos por um único objetivo: todos estão tentando fazer a sua parte para que esta visita seja um momento feliz, um acontecimento memorável para a nação”.

Leia também 26/07/2024 O abraço do Islã indonésio ao Papa: paz e fraternidade entre os povos, nações, religiões O embaixador da Indonésia junto da Santa Sé, Michael Trias Kuncahyono, salienta que a visita do Papa “é um momento histórico não só para os católicos, mas também para toda a nação ...

Sadnovic sublinha que “o convite do presidente Joko Widodo ao Santo Padre já tinha sido feito em 2020. Depois a pandemia gerou um adiamento. Mas o governo sempre depositou muita confiança na visita e então renovou o convite. Recordamos que esta é uma visita de Estado, é também a visita de um chefe de Estado, portanto haverá as boas-vindas por parte das autoridades estatais, um encontro bilateral com o presidente, bem como um encontro do Papa com a comunidade diplomática e outras autoridades civis na Indonésia" .

Será um importante momento de encontro bilateral entre a Indonésia e a Santa Sé, observa o diretor, “para reiterar a colaboração e partilhar os nossos interesses comuns, sobretudo, eu diria, um aspecto central na comunidade internacional neste momento: a mensagem de paz e tolerância Esta é uma questão realmente importante para nós, na nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo."

“No Ministério das Relações Exteriores - relata - estamos particularmente empenhados em manter as relações entre todas as religiões. Há vários anos o Ministério promove programas, seminários e iniciativas de diálogo inter-religioso com representantes de mais de 30 países. É uma parte de nosso compromisso ordinário. compromisso ordinário O aparelho estatal facilita o encontro entre líderes religiosos tanto na Indonésia como em nível do continente asiático, para fazer com que também em outras nações, o encontro entre líderes religiosos sirva para alimentar e praticar a mensagem de paz e fraternidade. Também o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Retno Marsudi está plenamente em consonância com esta mensagem e este compromisso. O nosso Ministro é muito ativo na tentativa de resolver conflitos, na promoção de formas de mediação e diálogo: os nossos objetivos são a resolução pacífica dos conflitos e o não perder a humanidade nos conflitos, por exemplo, garantindo sempre a assistência humanitária".

Leia também 26/07/2024 No “túnel da fraternidade”, em Jacarta, que liga a catedral à mesquita Nos últimos meses, tendo recebido uma confirmação não oficial, o Grão Imame não conseguiu conter a sua alegria e - surpreendendo tanto o governo como a Conferência Episcopal ...

O diretor centra-se na situação interna do arquipélago de 17 mil ilhas: “Como sabemos, a Indonésia é uma nação muito diversificada, rica em diferentes religiões, etnias, línguas e diferentes tradições. E nós trabalhamos pela unidade na diversidade. Esta diversidade deve ser cuidada e nunca devemos pressupor que esta unidade é algo natural. Devemos dar atenção a ela, cultivá-la, vivê-la e levá-la connosco para partilhá-la com os outros”, observa. Da Indonésia, em círculos concêntricos, para toda a humanidade:

“Pensamos também que esta mensagem de paz, que vem da Indonésia, pode espalhar-se por outras partes do mundo que precisam de paz, a começar pelo Sudeste Asiático, até todo o continente, para chegar a todo o mundo. Vemos com sofrimento e amargura os muitos contextos de conflito, agora também na Europa, basta pensar na Ucrânia, ou no Médio Oriente. Creio que este aspecto poderá emergir nos diálogos entre o Santo Padre e o Médio Oriente. presidente da Indonésia: a presença do Papa, líder religioso e chefe de Estado, recordará a todos os políticos e a todas as pessoas a urgência de difundir e praticar a paz”.

Como funcionário do Estado, Widya Sadnovic diz que está "impressionado", porque pode constatar "que as palavras do Papa Francisco são frequentemente citadas nos meios de comunicação indonésios, são conhecidas e retomadas não apenas por expoentes católicos, mas também por representantes do governo, por muçulmanos líderes e comentadores É impressionante para nós. Lendo algumas destas mensagens e ensinamentos do Papa, encontramos acentos e temas que estão particularmente próximos do espírito e da alma da Indonésia, como o da fraternidade, da tolerância, do acolhimento. do outro e da paz. A paz é uma tarefa que ninguém pode realizar sozinho: constrói-se por meio da comunicação, por meio do diálogo. Veremos isso de forma concreta no encontro do Papa com o ministro dos Assuntos Religiosos, com o Grão Imame da mesquita Istiqlal e com os demais líderes religiosos, que terão grande força simbólica. São encontros que mostram um caminho, indicam um estilo de relacionamento humano. Certamente não será um fim em si mesmo, ou apenas formal: será antes uma prova de que essa fraternidade, essa tolerância, esse acolhimento, esse diálogo são compromissos que devem ser levados adiante todos os dias, na política, na sociedade, nas comunidades religiosas, em todo o mundo, para o bem de toda a humanidade”.