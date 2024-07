Doze crianças e adolescentes mortos em ataque com míssil em Golan

Uma cerca danificada e destroços são vistos em um campo de futebol após um foguete vindo do Líbano ter caído na vila de Majdal Shams na área de Golã anexada por Israel em 28 de julho de 2024. (Foto de Menahem Kahana / AFP) (AFP or licensors)

"Sabemos exatamente de onde o foguete foi lançado. Examinamos os restos do foguete aqui na parede do campo de futebol e sabemos que se trata de um foguete Falaq com uma ogiva de cinquenta e três quilos. Este é um foguete do Hezbollah. E qualquer um que lance um foguete desse tipo em uma área urbana quer matar civis, quer matar crianças", disse o chefe do Estado-Maior israelense Herzi Halevi.

Vatican News

Doze crianças e adolescentes morreram em um ataque com foguetes em Majdal Shams, nas Colinas de Golã. No ataque – escreve The Times of Israel – foi atingido um campo de futebol. O foguete teria sido lançado pelo Hezbollah, que nega a autoria do ataque.

Autoridades locais divulgaram os nomes de algumas vítimas do ataque de Majdal Shams.

1. Fajr Laith Abu Saleh, 16 anos

2. Amir Rabie Abu Saleh, 16 anos

3. Nathem Fakher Saeb, 16 anos

4. Hazem Akram Abu Saleh, 15 anos

5. John Wadie Ibrahim, 13 anos

6. Izel Neshat Ayoub, 12 anos

7. Finis Adham Safadi, 11 anos

8. Yazan Naif Abu Saleh, 12 anos

9. Alma Ayman Fakhruddin, 11 anos

10. Naji Taher Halabi, 11 anos

11. Milad Muadad Al-Sha'ar, 10 anos

"As 12 vítimas do foguete lançado do Líbano sobre a cidade drusa-israelense de Majdal Shams, no norte de Israel, são crianças e adolescentes. Há 30 feridos, 6 dos quais em estado grave. Este é o incidente mais grave que afeta a população civil desde que o Hezbollah começou a disparar contra Israel, depois de 7 de outubro", declarou à televisão israelense o porta-voz das Forças de Defesa (IDF), Daniel Hagari.

Como retorsão ao ataque, aviões de guerra israelenses atacaram durante a noite os arredores das cidades de Abbasiya e Burj al-Shamali, no sul do Líbano, informou a Hezbollah TV, Al Manar. Segundo a mesma fonte, Israel lançou também ataques aéreos contra as cidades de Khiam e Kafr Kila, também no sul do país.