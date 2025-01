Vivência educacional do Jubileu da Esperança: a Cruz de Cristo

A Esperança é uma virtude teologal, ‘virtus’ é uma das excelências da Força, que vem da Humildade de Deus. O Papa Francisco afirma que, “a Esperança não depende do hábito ou da formação do caráter; é uma Força que precisa ser pedida a Deus, por isso nos tornamos peregrinos”. Esperançar está intimamente ligada ao 'sonho', sonho de Felicidade e de Eternidade.

Diácono Adelino Barcellos Filho - Diocese de Campos/RJ.

"Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens, e poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso" (Aprende - texto atribuído a Shakespeare). “Dei­xai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o Reino dos Céus é para aqueles que se lhes assemelham” (Mateus 19). Aliás, a sociedade se torna decadente, em todos os sentidos (moral, intelectual, religioso, social, na educação etc.), quando as crianças, os adolescentes e jovens de qualquer idade, deixam de sonhar, limitam o próprio limite, por vezes, sem limite.

Podemos afirmar, que o Reino de Deus é o próprio Jesus Cristo e nos leva a um aprendizado, a uma nova ordem de grandeza (meio do qual ocorre um 'processo educacional' de transformação, individual e coletivo), a transformação só é possível através da Cruz de Cristo, grande Mistério Revelado na Encarnação ("o Verbo, a Palavra se fez Carne"), Paixão, Morte e Ressurreição. Jesus quando se doa produz transformação em nós. Qualquer outro critério fora deste, não é de Jesus Cristo (Filho de Maria, a sonhadora por excelência). Fazer a santíssima Vontade de Deus, Uno e Trino, é realizar 'Sonhos'.

O 'Sonho' é alimentado, pela Esperança, que "é uma Força que precisa ser pedida a Deus". A Cruz de Cristo é o sinal central de Esperança proposta neste Jubileu, não desilude, "não decepciona", é um período de renovação espiritual, reconciliação, busca da Fé de Jesus Cristo, pois está fundada no Amor de Deus. A peregrinação dos fieis, em direção à Cruz de Cristo ou a partir dela, é uma atitude fundamental durante o Jubileu, que precisa ser um desejo, um sonho de caminhar conduzido por Ele, com Ele e N’Ele, Esperança do mundo, alegres peregrinos rumo "à Casa do Pai".

“Como consequência da obra salvífica de Cristo, o homem passou a ter, durante a sua existência na terra, a esperança da Vida e da santidade eternas. E ainda que a vitória sobre o pecado e sobre a morte, alcançada por Cristo, com a Sua Cruz e a Sua Ressurreição, não suprima os sofrimentos temporais da vida humana, nem isenta do sofrimento toda a dimensão histórica da existência humana, ela projeta, no entanto, sobre essa dimensão e sobre todos os sofrimentos, uma Luz Nova”, Jesus Cristo. (Salvifici Doloris, 15)

Paulo Apóstolo escreve: «Poderei conhecê-Lo, a Ele e à Força da Sua Ressurreição, e ser integrado na participação dos Seus sofrimentos, transformado numa imagem da Sua morte, com a esperança de chegar à ressurreição dos mortos». E ainda, Paulo e André, “confirmavam as Almas dos discípulos (corpo, alma e espírito) e, exortava a perseverar na Fé, dizendo que é necessário entrarmos no Reino de Deus, por meio de muitas tribulações" (Atos 14). Aqueles que participam nos sofrimentos de Cristo, estão também chamados, mediante os seus próprios sofrimentos, para tomar parte na Glória ”. (Salvifici Doloris, 18-23)

Todos nós devemos gloriar-nos na Cruz, / de nosso Senhor Jesus Cristo, / que é nossa Salvação, nossa Vida / nossa Esperança de Ressurreição / “É a virtude da perseverança em suportar (oferecer suporte) tudo aquilo que incomoda e faz doer. Ao proceder assim, o homem (ser humano) dá livre curso à Esperança, que mantém em si a convicção de que o sofrimento não prevalecerá sobre ele, nem o privará da dignidade própria do homem, que anda unida à consciência do sentido da vida. E este sentido manifesta-se simultaneamente com a obra do Amor de Deus, que é o dom supremo do Espírito Santo”. Idem.

“A medida que participa deste Amor , o homem sabe orientar-se quando mergulhado no sofrimento: reencontrando-se, reencontra «a Alma» que julgava ter «perdido» por causa do sofrimento”. Ibidem. O verdadeiro sentido do ‘Sonho de Cristo’, pelo Sofrimento Redentor (Oração e Penitência), no cumprimento da “Vontade do Pai”, foi estendido a nós “pobres mortais”, Ele quer precisar de nós: “Deus é Deus” e nós devemos ser “verdadeiros adoradores”, em fazer a Vontade do Pai, “Eis que ficaste são; já não peques, para não te acontecer coisa pior” (João 5). É a nossa Salvação que está em jogo.

Estamos na mesma ‘Barca de Jesus Cristo’ (Sua Única Igreja). Aprouve Deus, em Sua Bondade e Misericórdia, que o meu jubileu como ministro ordenado fosse concomitante ao Gigantesco Jubileu da Igreja, motivo de grande Alegria e Esperança. Por outro lado, uma grande inquietação, ao perceber que, na mesma ‘Barca’, existem Batizados, na mesma Ordem, mesma Esperança, que não se cansam de perseguir (tentar roubar, matar e destruir sonhos) correligionários dentro da mesma Barca.

Sobre esta realidade, a exortação do Apóstolo Paulo nos chega de maneira oportuna e incisiva, “que leveis uma vida digna da vocação à qual fostes chamados, com toda a humildade e ama­bilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa Vocação a uma só Esperança.” A educação cristã precisa incentivar o Amor (Αγάπη) ao próximo, a Compaixão, a Verdade nas palavras e atitudes, e a Empatia (capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, compreendendo os seus sentimentos, desejos, ideias e ações).

E ainda que, “há um só Senhor, uma só Fé (de Jesus Cristo, do Pai), um só Batismo (mergulho no Espírito Santo, infuso na alma). Há um só Deus (Uno e Trino) e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos (todos os que se convertem). Ninguém converte ninguém; Jesus Cristo, após a Sua ressurreição, enviou os discípulos a anunciar a Boa Nova E Batizar e não converter, pois a conversão é Graça.

"A cada um de nós foi dada a Graça, segundo a medida do dom de Cristo” (Efésios 4). Ou seja, "Um só corpo e uma só alma", uma expressão usada nos Atos dos Apóstolos, para significar que as pessoas viviam em concórdia e repartiam tudo o que tinham (realidades materiais e realidades espirituais - dons). Santo Tomás de Aquino, também conhecido como o “Doctor Angélico” e o “Doctor Communis”, nos ajuda a orar:

“Criador inefável, que, em meio aos tesouros de Vossa Sabedoria, elegestes três hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos Céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo; Vós, a quem chamamos a verdadeira Fonte de Luz e de Sabedoria, e o Princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de Vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci: o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a Graça de Vossa bênção. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Virgem Maria, Sede da Sabedoria, sonhadora por excelência, rogai por nós, que recorremos a Vós!