Venezuela: a solidariedade das dioceses fronteiriças aos refugiados colombianos

Mais de mil cidadãos colombianos já fugiram do conflito entre grupos armados na região colombiana de Catatumbo, buscando abrigo do outro lado da fronteira, nos estados venezuelanos de Zulia e Táchira. Em resposta, as Igrejas locais nas cidades fronteiriças venezuelanas se mobilizaram imediatamente. O bispo de San Cristóbal, dom Lisandro Rivas, anunciou que a Igreja católica já está coordenando várias ações para fornecer assistência médica e psicológica aos cidadãos colombianos

Vatican News O Centro de Direitos Humanos da Universidade Católica Andrés Bello (Ucab), em Caracas, pede ao Estado venezuelano que conceda o status de refugiado (e não simplesmente os considere deslocados) aos mais de mil cidadãos colombianos que, fugindo do conflito entre grupos armados na região colombiana de Catatumbo, buscaram abrigo do outro lado da fronteira, nos estados venezuelanos de Zulia e Táchira. Nesse sentido, de acordo com o órgão da Ucab, “o Estado deve oferecer a essas pessoas proteção, garantias de não expulsão, acesso a direitos, proteção contra possíveis ataques de grupos irregulares e garantias contra a repatriação involuntária”. A hospitalidade é um dever “Nessas circunstâncias, a hospitalidade é um dever. Rejeitamos comentários xenófobos e revanchistas que tentam comparar as tragédias migratórias da Venezuela e da Colômbia com expressões negativas”. “A migração e o refúgio são direitos e todos nós somos chamados a defendê-los para torná-los realidade, dentro e fora de nossas fronteiras. Por outro lado, a responsabilidade pela proteção é uma questão de Estado e não deve ser transferida para as autoridades locais”. Colombianos atravessam o rio Tarra, que divide a Colômbia e a Venezuela, para chegar a Tres Bocas, estado de Zulia, Venezuela, em 19 de janeiro de 2025 (AFP) A solidariedade das Igrejas locais Leia também 22/01/2025 Colômbia, presidente Gustavo Petro proclama estado de emergência No país latino-americano, em menos de uma semana, mais de cem mortes foram registradas devido à violência entre o Eln e as Farc, principalmente ligadas ao controle das rotas do ... “É necessário que a Venezuela, em coordenação com a cooperação internacional, aloque os recursos necessários para lidar com essa emergência humanitária, com uma abordagem baseada em direitos”. Enquanto isso, as Igrejas locais nas cidades fronteiriças venezuelanas se mobilizaram imediatamente, conforme relatado no site da emissora jesuíta “Fe y alegría”. O bispo de San Cristóbal, dom Lisandro Rivas, anunciou que a Igreja católica já está coordenando várias ações para fornecer assistência médica e psicológica aos cidadãos colombianos. “Também estamos atuando como Igreja para abrir esses locais ou esses abrigos, especialmente ao longo de nossa fronteira”, anunciou dom Rivas. Atuação da Caritas local em favor dos colombianos Por enquanto, a Igreja católica tem respondido a várias situações com serviços médicos, psicológicos e de alimentação para os refugiados. De Machiques, no Estado de Zulia, a Caritas está pedindo à população que mostre solidariedade para ajudar os refugiados. A Caritas diocesana já está coordenando a coleta e o envio de “materiais de limpeza para o abrigo, filtros artesanais, pastilhas de purificação de água, itens de higiene pessoal, visitas médicos e medicamentos”. (com Sir) Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui