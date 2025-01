Projeto de Vida: Um Caminho de Esperança para a Autorrealização

A construção de um projeto de vida é uma oportunidade para um momento de reflexão profunda sobre as próprias aspirações, para assim conectar os objetivos e metas pessoais com os valores espirituais.

Por Ir. Beatriz T. Bispo, Apóstola do Sagrado Coração de Jesus

“Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós — oráculo do SENHOR! É um projeto de felicidade, não de sofrimento: dar-vos um futuro, uma esperança!” (Jr 29,11)

Em um mundo repleto de desafios e incertezas, temos a graça de vivenciar um Ano Jubilar. Como Peregrinos da Esperança, como nos propõe Sua Santidade O Papa Francisco, somos convidados a cultivar um olhar confiante e renovado para o futuro e a viver cada dia com propósito e positividade visando de alcançar uma transformação pessoal e social. Temos à nossa disposição um recurso indispensável para o desenvolvimento em todas as dimensões da vida, o Projeto de Vida, que ajuda a conectar as aspirações com os valores do Evangelho, promovendo o crescimento espiritual, individual e profissional.

O projeto de vida não somente conduz às metas, mas reaviva no coração a chama da Esperança, revelando-se como um caminho de autorrealização e crescimento integral. No entanto, "a vontade forte, consciente e esclarecida é um dos principais ingredientes da realização de nosso Projeto de Vida" (MONTEIRO, 2020, p. 38). A Esperança não é apenas uma virtude teológica, mas também um elemento essencial para a vida prática, oferecendo uma perspectiva que transcende as dificuldades e orienta para a realização de objetivos significativos, como uma força transformadora que possibilita a superação de desafios e o alcance de novos horizontes.

Além disso, a esperança desempenha um papel crucial nesse processo. Conforme a encíclica Spes non confundit afirma, "no coração de cada pessoa, encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã" (n. 1). A esperança, portanto, impulsiona a pessoa a superar os desafios e a investir na construção de um futuro melhor para si e para os outros. Esse sentimento, mesmo em meio a obscuridades, é o que mantém viva a aspiração por um mundo mais fraterno e equitativo.

A elaboração de um projeto de vida é uma resposta ao chamado de Deus para viver com propósito, confiando que Ele guia nossos passos mesmo em meio às adversidades. "Podemos começar a discernir, a ver novas possibilidades, ao menos nas pequenas coisas que nos rodeiam ou naquilo que fazemos todos os dias... Podemos sonhar com uma mudança real, uma mudança possível." (FRANCISCO; Ivereigh, 2024, p. 20). A esperança desempenha um papel fundamental na construção do projeto de vida, oferecendo uma base segura para a tomada de decisões no momento da elaboração.

O impacto da Esperança é visível em diversos aspectos da existência humana: espiritualmente, estimula a busca por uma relação mais íntima com Deus, permitindo que a pessoa encontre sentido e propósito no caminho da fé, fundamental para criar significados e se desenvolver; profissionalmente, incentiva a inovação e a resiliência, promovendo uma cultura de excelência e dedicação; emocionalmente, ela fortalece a capacidade de enfrentar desafios com coragem, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento.

A construção de um projeto de vida é uma oportunidade para um momento de reflexão profunda sobre as próprias aspirações, para assim conectar os objetivos e metas pessoais com os valores espirituais. "O Projeto de Vida nos motiva a perseguir nossos sonhos, nos dá energia e coragem para vencer obstáculos e nos orienta nos caminhos que podemos seguir [...] ele deve envolver as grandes áreas da vida, propondo caminhos que possibilitem a harmonia entre elas e que levem tanto à realização pessoal de cada um quanto ao bem comum " (MONTEIRO, 2020, p. 18). É visto como um caminho no qual a pessoa torna-se mais consciente de sua missão, contribuindo para a construção de um mundo melhor, mais solidário e fraterno. "[...] Ser compassivos, ter fé e trabalhar pelo bem comum são metas grandiosas da vida, que requerem coragem e vigor" (FRANCISCO; Ivereigh, 2024, pp. 10-11). É um compromisso que fortalece a dimensão dos princípios morais do projeto pessoal, refletindo uma vocação maior de servir à humanidade, fazendo do percurso individual um caminho de transformação comunitária.

A construção de um projeto de vida não se limita à realização individual, mas está profundamente enraizada na capacidade de cultivar laços de fraternidade e compromisso com o bem comum. O Papa Francisco nos ensina que "é o sentimento de pertencermos uns aos outros e ao todo, é a capacidade de nos unirmos e trabalharmos juntos com um horizonte partilhado de possibilidades" (FRANCISCO; Ivereigh, 2024, p. 54). Desta forma, é possível perceber que o verdadeiro crescimento pessoal ocorre em sintonia com o outro, promovendo um ambiente em que cada um sente-se chamado e deseja contribuir para o bem-estar coletivo, enquanto busca a própria realização.

Com o projeto de vida busca-se alcançar uma sintonia entre os objetivos pessoais e os valores apresentados no Evangelho, visto que, oferece não apenas a orientação necessária para o autoconhecimento, mas também ajuda a discernir a vontade de Deus, "[...] podemos aprender sobre o que nos faz avançar e o que nos faz retroceder. Podemos escolher." (FRANCISCO; Ivereigh, 2024, p. 39).

Finalmente, a resiliência diante das adversidades é sustentada pela certeza de que "as tempestades nunca poderão prevalecer, porque estamos ancorados na esperança da graça" (Spes non confundit, 2024, n. 25). É este sustento na esperança divina que proporciona a força necessária para enfrentar os obstáculos e continuar caminhando na direção do bem maior. Desse modo, o projeto de vida se revela como um caminho de autorrealização, mas também como um percurso de construção de uma fraternidade que transforma o mundo à luz da esperança e do amor.

Neste Ano da Esperança, o apelo do Papa Francisco de vivermos com confiança e propósito inspira-nos a abraçar a elaboração de um projeto de vida como um meio de autorrealização e serviço. Tendo presente suas palavras na Bula Proclamação do Jubileu, "[...] Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir" (Spes non confundit, 2024, n. 9). Que cada um de nós possa responder positivamente ao chamado divino de construir um projeto de vida que reflita sua luz e o amor em cada ação e decisão de nossas vidas.



Referências Bibliográficas

MONTEIRO, Bia. Planejando a Jornada: Um Guia para seu Projeto de Vida. 1. ed. São Paulo: Evoluir, 2020. 180 p.

FRANCISCO. Spes Non Confundit: Bula de Proclamação do Jubileu Ordinário do Ano 2025. 9 mai. 2024. Editrice Vaticana.

FRANCISCO; Ivereigh Austen. Vamos Sonhar Juntos: O Caminho para um Futuro Melhor. 1. ed. São Paulo: Intrínseca, 2024. 117 p.