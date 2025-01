Carro do sacerdote greco-católico ucraniano atingido por um drone russo na região de Kherson. (Credits: Administração da cidade de Kherson) (Amministrazione della città di Kherson)

Sacerdote greco-católico ferido por drone russo em Kherson

Com o impacto do drone russo, as janelas do carro em que transportava transportava o sacerdote a um povoado para uma celebração quebraram, as portas e pneus ficaram danificadas. Os seminaristas que o acompanhavam não se feriram, enquanto o sacerdote foi atingido pelo estilhaço na perna. Seu quadro permanece estável, mas necessita de uma cirurgia para retirada do fragmento.

Pe. Igor Makar, sacerdote da Igreja Greco-Católica Ucraniana (UGCC), diretor da Caritas Kherson e capelão dos Cavaleiros de Colombo, foi ferido por um drone russo em Zelenivka, perto de Kherson, na segunda-feira, 6 de janeiro. "Padre Igor foi atingido por estilhaços de uma arma usada pelos russos para atacar a estrada para a paróquia perto de Kherson, onde ele se encontrava. Um estilhaço ainda está na sua perna e será necessária uma cirurgia para removê-la, mas seu estado é estável", informou à Agência SIR o Departamento de Informação da UGCC em Kiev. Conforme relatado pelo próprio sacerdote ao Departamento, ele se deslocava acompanhado por seminaristas do Seminário Teológico Drohobytsk em direção ao povoado de Inzhenerny para a liturgia festiva e a consagração da água na Paróquia de São Miguel Arcebispo. No caminho, perceberam a presença de um drone russo. "A estrada estava muito escorregadia, era impossível parar ou virar. Entendi que o drone provavelmente estava voltando para nos atingir", contou pe. Igor. Após a explosão, as janelas do carro quebraram, as portas e pneus foram danificadas. Felizmente, os seminaristas não ficaram feridos, enquanto o sacerdote foi atingido pelo estilhaço na perna. Seu quadro permanece estável, mas necessita de uma cirurgia para retirada do fragmento. *Com Agência Sir

