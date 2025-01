Ucrânia. Ceia de Natal para ajudar órfãos e viúvas

Os Cavaleiros de Colombo organizaram na Ucrânia ceias de Natal neste período de festividades em dez cidades como solidariedade e apoio aos que perderam entes queridos por causa da guerra: “Cada encontro é uma oportunidade para lembrá-los de que Deus não os esqueceu”.

Tomasz Zielenkiewicz – Vatican News

Mais um Natal de guerra para a Ucrânia. E para cuidar daqueles que, por causa do conflito que já dura quase três anos, perderam seus entes queridos - maridos, irmãos, pais e filhos - os Cavaleiros de Colombo organizaram uma série de jantares durante as festas de fim de ano para demonstrar carinho, cuidado e proximidade.

“Estamos aqui para servir os órfãos e as viúvas”

O objetivo principal desses eventos de Natal é oferecer solidariedade e apoio, explica Szymon Czyszek, diretor dos Cavaleiros de Colombo para o Desenvolvimento Internacional na Europa, à mídia do Vaticano: “Nossa organização foi fundada pelo Beato Pe. Michael McGivney para servir precisamente às viúvas e aos órfãos. É por isso que, durante a época de Natal, organizamos jantares em mais de dez locais em toda a Ucrânia. Cada encontro é uma oportunidade de lembrar a essas pessoas que Deus não as esqueceu, que está perto delas, mesmo em seu sofrimento”.

Canções de Natal, exposições, presentes

Os jantares de Natal para viúvas e órfãos são organizados pelos Cavaleiros de Colombo da Ucrânia com o apoio dos Cavaleiros dos Estados Unidos e do Canadá. Um desses eventos foi realizado nos últimos dias na cidade de Pivdenne, na região de Odessa, com a participação de representantes dos Cavaleiros de Colombo e do clero, liderados pelo bispo Mykhailo Bubniy, exarca de Odessa da Igreja Greco-Católica Ucraniana. O encontro começou com uma oração em comum e um culto em memória dos mortos no front. Em seguida, todos se sentaram à mesa e, entre os pratos servidos, não faltou a tradicional kutia. Em seguida, houve apresentação de canções natalinas e exposições de arte, além da distribuição de alguns presentes.

Apoio para os filhos

“Esse é apenas um elemento de nossa ajuda multidimensional para os necessitados na Ucrânia”, explica Szymon Czyszek. Além do jantar na festa de São Nicolau, os Cavaleiros distribuíram 20 mil pacotes de doces para as crianças: “Neste momento difícil, queremos dar motivos de alegria a uma infância marcada pelo sofrimento”, enfatiza o representante da organização católica. “Continuamos a apoiar as famílias, especialmente aquelas que perderam entes queridos nesta guerra. Para as famílias, organizamos cestas de Natal. Continuamos nossa missão, cuidamos das famílias para que elas tenham certeza de que Deus não se esqueceu delas”.