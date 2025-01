Cardeal Pizzaballa sobre trégua: as pessoas estão felizes e incrédulas em Gaza

O Patriarca de Jerusalém dos Latinos comenta o acordo de trégua entre Israel e o Hamas, anunciado na última quarta-feira (15/01) e previsto para entrar em vigor no próximo domingo (19/01): o importante agora é virar a página imediatamente e começar a lidar com a gravíssima situação humanitária.

Roberto Paglialonga - Vatican News

"Estamos todos felizes. As pessoas em Gaza ainda estão incrédulas”. O cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalém dos Latinos, contatado por telefone pela mídia do Vaticano para um primeiro comentário sobre a trégua assinada entre Israel e o Hamas - anunciado na última quarta-feira (15/01) e previsto para entrar em vigor no próximo domingo (19/01), está emocionado. “Neste momento”, enfatizou o Patriarca, ”esse avanço era absolutamente necessário. Agora é importante lidar imediatamente com as principais emergências: alimentação, saúde e escolaridade. É claro que sabemos que o caminho para a paz será mais longo”.

Eminência, que avaliação podemos fazer do acordo poucas horas após o seu anúncio? E quais são as esperanças de paz após a trégua?

Antes de tudo, é preciso dizer que estamos todos muito felizes, as pessoas estão felizes, porque a guerra realmente prejudicou a vida de todos. Sabemos que a situação ainda é muito frágil, algumas tensões permanecem, mas esse foi um avanço necessário e muito necessário. A esperança é que esse seja o primeiro passo e que agora se abra um contexto que traga novas perspectivas e resolva o conflito por meio de negociações. A paz real, infelizmente, levará mais tempo: o fim da guerra não é o fim do conflito.

Por que, em sua opinião, a trégua aconteceu agora? A pergunta que todos estão fazendo, com medo, é se ela será mantida.

A trégua deve ser mantida, e tudo deve ser feito para que ela seja mantida. Também há aqueles que são contra, sabemos disso, mas devemos tentar não dar espaço a eles. O acordo é o mesmo de meses atrás, mas acredito que tenha sido alcançado agora porque talvez as condições políticas humanas e internacionais tenham amadurecido. O importante, porém, neste momento, é virar a página imediatamente e começar a lidar, acima de tudo, com a gravíssima situação humanitária em Gaza.

Quais são as principais prioridades neste momento para o povo da Faixa de Gaza e para a nossa comunidade cristã de lá?

Agora, do ponto de vista humanitário, deve ser mais fácil trazer o que é necessário para a vida da população, que é 100% dependente de ajuda externa. Mas também teremos que lidar com as outras duas principais emergências para a população - além da alimentação -, ou seja, escola e saúde. E isso, naturalmente, também se aplicará à nossa pequena comunidade cristã. Tenho certeza de que, com a ajuda de muitas organizações internacionais, conseguiremos criar a coordenação necessária para começar a resolver o problema humanitário, o que levará muito tempo.

O senhor já teve notícias das pessoas da Paróquia Sagrada Família? Como eles estão vivendo essas horas e qual será o papel deles nessa fase?

Sim, estamos em contato constante. As pessoas de nossa comunidade em Gaza estão encantadas, é claro, elas ainda não conseguem acreditar! Mas a ideia de que há um cessar-fogo e uma virada de página dá uma sensação de libertação neste momento. A paróquia da Sagrada Família estará muito ocupada durante essa fase e, com as outras organizações, tentaremos nos coordenar da melhor forma possível para alcançar o maior número de pessoas possível: é essencial ajudar e apoiar a todos, especialmente o mundo das crianças e dos menores.