Dom Bosco inspira trabalho com vulneráveis na periferia de São Paulo

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Considerado pela Igreja pai e mestre da juventude, São João Bosco é celebrado nesta sexta-feira (31). Nascido em 1815, morreu no dia 31 de janeiro de 1888, data de sua festa litúrgica. Seu carisma continua vivo por meio da Família Salesiana, fundada pelo santo em 1859 para trabalhar com os jovens.

Em Itaquera, bairro da periferia de São Paulo (SP), os Salesianos seguem o exemplo de seu fundador na Obra Social que leva o nome do santo. Há mais de quatro décadas, o trabalho desenvolvido pelos religiosos muda o cenário do bairro, lar de mais de 500 mil pessoas.

“Há 43 anos atrás, muitas casas ainda não tinham nem água encanada, utilizavam de poço artesiano. O esgoto também não era coletado em todas as casas, eram utilizadas fossas. As ruas, muitas delas não eram asfaltadas. Faltavam hospitais, postos de saúde, escolas. Era um bairro bem deficitário, com muita violência. Então era uma situação bem complicada. Com a chegada dos Salesianos, principalmente na figura do padre Rosalvino, uma grande liderança, ele conseguiu, juntamente com a comunidade, com os demais salesianos e salesianas que aqui chegaram, articular a população,movimentar a população, fazendo com que essa população obtivesse consciência dos seus direitos e, a partir daí,exigisse os seus direitos. Então nós percebemos, ao longo destes 43 anos, uma grande mudança no bairro, com água, luz, esgoto, escolas e asfaltamento”, conta a diretora executiva da Obra Social Dom Bosco, Cristiane Vitale de Melo.

A iniciativa começou tímida, com um time de futebol e as atividades do Oratório de Dom Bosco, unindo as ações pastorais e sociais, mas logo cresceu. Atualmente, mais de cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social são atendidas diariamente.

“Nós temos centros de educação infantil, nós temos também centros para criança e adolescente, que são atividades sócio educativas. Temos o círculo social, temos o CEDESP, que são cursos profissionalizantes para jovens e adultos. Também trabalhamos com o Núcleo de Convivência de Idosos, trabalhamos com os jovens infratores, com medidas socioeducativas e também temos, como coração da obra, o serviço de acolhimento institucional que são os antigos abrigos ou orfanatos que nós também atendemos aqui na Obra Social Dom Bosco. Além de diversos programas e serviços que funcionam de domingo a domingo”, detalha.

Dom Bosco foi proclamado mestre e pai da juventude

Cristiane garante que, mais do que mero serviço social, a Obra Social Dom Bosco é a continuidade do sonho do fundador dos Salesianos.

“São João Bosco é a grande inspiração de todo o nosso trabalho. Esta obra é considerada uma continuidade efetiva de Dom Bosco. Então todo aquele carisma que Dom Bosco desenvolveu e trouxe, lá em meados do século XIX na Itália, e se propagou no mundo inteiro, ele é muito presente aqui em Itaquera. Este carisma de trabalhar com os jovens, e não só com os jovens, mas com os mais pobres, os mais vulneráveis, ele é muito presente aqui. Os Salesianos estão sempre presentes no meio desta população que atendemos”, assinala a diretora.

Dom Bosco ensinava dizendo: “Trabalhe para Deus: o Paraíso paga tudo”. Também por este motivo, as ações na Obra Social que leva o nome do santo são ofertadas de forma gratuita para toda a comunidade.

“A grande recompensa no nosso trabalho é ver estes jovens, crianças e famílias tendo seu desenvolvimento, a melhoria na sua qualidade de vida, e depois de passarem por nós, retornam depois e mostram que tudo aquilo que aprenderam está sendo válido para sua vida, para sua família e também para sua carreira profissional”, confessa.

“Todo este trabalho que nós desenvolvemos, gera, além do aumento da auto estima de toda esta população tão sofrida, leva e traz a esperança”, conclui.

São João Bosco

Nascido em uma família de camponeses em 16 de agosto de 1815, João Bosco se destacou desde criança pela sua inteligência. Foi ordenado sacerdote em 05 de junho de 1841, na Capela do Arcebispado de Turim. Iniciou seu ministério sacerdotal se dedicando aos jovens mais pobres.

Em 08 de dezembro de 1844 fundou um Oratório dedicado a São Francisco de Sales, dando início a Congregação Salesiana. Em 1872, junto com Santa Maria Domenica Mazzarello, fundou o Instituto das FIlhas de Maria Auxiliadora, para a educação da juventude feminina.

Morreu em 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em 1929 pelo Papa Pio XI, que o canonizou em 1934. Por ocasião de sua morte, em 1988, foi declarado por São João Paulo II como pai e mestre da juventude.