Terra Santa: pároco Romanelli, a trégua em Gaza é uma rajada de ar fresco

“A notícia do cessar-fogo causou-nos alegria. Agora, estamos aguardando o próximo domingo, quando a trégua deverá começar, apesar de que, aqui em Gaza, sabemos que será um percurso difícil": com estas palavras, o padre Gabriel Romanelli, pároco da igreja católica latina, dedicada à Sagrada Família, descreve com gratidão a emoção pelo anúncio do acordo entre Israel e Hamas entre seu povo e toda a atormentada Faixa de Gaza. “A notícia foi recebida como uma rajada de ar fresco e esperança”, diz ainda à Agência Fides, o missionário argentino, pertencente ao Instituto do Verbo Encarnado, recordando que “nos últimos dias houve dezenas de mortos e centenas de feridos, destruição e aflição, que continuam acontecer e devastar a vida cotidiana”.

Desde a última quarta-feira, 15, após o anúncio do acordo, os ataques israelenses causaram mais de cem mortes na Faixa de Gaza.

O acordo, anunciado pelo Catar e Estados Unidos, prevê uma primeira fase de 6 semanas, durante a qual serão libertados 33 reféns israelenses, em Gaza, em troca de centenas de palestinos, mantidos em prisões israelenses. Durante esta primeira fase, deve ser definido um percurso para alcançar a paz final.

A assinatura final do Acordo por Israel ainda depende das decisões das cúpulas do Gabinete de Segurança e do Governo, que tiveram início nesta sexta-feira, 17. Pelo menos dois ministros, Smotrich e Ben Gvir, ameaçaram deixar a maioria, que apoia o governo, se for aceito o “cessar-fogo” em Gaza. Segundo alguns meios de comunicação israelenses, o governo do estado judeu esclarecerá a sua posição definitiva, somente na noite deste sábado, 18.

Neste contexto de incertezas, a paróquia latina continua sendo um oásis e um refúgio de vida, irrigados pela fé, em meio à contínua catástrofe coletiva do povo de Gaza, como diz o padre Romanelli: “Todos os dias, passamos três ou quatro horas em oração na igreja: louvores, rosários, vigílias, Missas. O grupo da Bíblia continua a ler a Carta do Apóstolo São Tiago nos encontros de jovens e adultos. Com a ajuda de toda a Igreja, sobretudo, do Patriarcado Latino de Jerusalém e da Ordem de Malta, levamos conforto a milhares de civis e a famílias que não têm nada para comer". Se a trégua começar, conclui o padre Gabriel, “poderemos dar início ao período do pós-guerra, que será terrível. Com a ajuda de Deus, continuaremos a fazer todo o bem que pudermos”.

Fonte: Agência Fides