Sudão, o relato de um missionário: o povo aflito sonha com a tranquilidade

Após a reconquista governamental de Wad Madani, cidade estratégica do país africano, o padre Diego Dalle Carbonare, missionário comboniano, descreve como é possível que agora o conflito possa se enfraquecer em muitas áreas importantes da nação. "Nas cidades controladas pelo governo, as escolas foram reabertas e os exames do ensino médio foram realizados. Em Porto Sudão, no dia de Natal, o chefe do governo fez questão de cumprimentar os cristãos ao final de uma missa celebrada em um pátio."

Federico Piana – Cidade do Vaticano

Um sinal eloquente, dos mais significativos. Que pode prenunciar uma reviravolta decisiva e inesperada. A reconquista de Wad Madani não seria apenas uma vitória do exército sudanês, que no último sábado retomou das mãos dos grupos paramilitares das Forças de Suporte Rápido (RSF) a cidade situada a cerca de 200 km a sudeste de Cartum: pode também representar a possibilidade concreta de que a guerra que devasta a nação africana há mais de duas décadas possa sofrer um enfraquecimento — talvez até um cessar — em algumas áreas importantes do país, hoje mergulhadas em sangue e dor.

Relato objetivo

A análise de padre Diego Dalle Carbonare, superior provincial dos combonianos no Egito e Sudão, transmitida pelos meios de comunicação do Vaticano, é fruto de uma cuidadosa e minuciosa reflexão de quem conhece profundamente as atuais dinâmicas sociais e políticas do país, sem deixar de considerar os acontecimentos menores, mas significativos, muitas vezes ignorados pela grande mídia. O que emerge é um relato imparcial e realista, de um observador completamente neutro. “Wad Madani é a capital do estado agrícola de Gezira, a área mais fértil de todo o Sudão, situada entre dois rios: o Nilo Branco e o Nilo Azul. É uma riqueza incomensurável. Mas Wad Madani não é importante apenas por isso: também é um entroncamento estratégico que conecta as áreas do nordeste controladas pelo exército, como Porto Sudão e Kassala, às demais províncias do sul, que estiveram isoladas por mais de um ano.”

Morte e destruição

Quando a guerra finalmente acabar, a data da reconquista de Wad Madani será inscrita nos livros de história. Padre Diego está convencido disso. Assim como acredita que os avanços das forças governamentais em Cartum e, posteriormente, em direção ao oeste, no caminho que vai de Kosti a El Obeid, acelerarão o parcial enfraquecimento do conflito. “Mas, para cada centímetro avançado, lançam uma enorme quantidade de bombas, e o número de mortos é altíssimo, além de incalculáveis os danos — uma destruição total.”

Zonas amaldiçoadas

Darfur e Cordofão continuarão sendo zonas amaldiçoadas, onde o sangue continuará a correr por muitos anos:

“Nessas partes do país, não acredito que o conflito termine tão cedo. Além disso, não devemos esquecer que a guerra que estamos vivendo é fruto de vinte anos de conflito em Darfur; certamente não começou em 2023 com os confrontos em Cartum.” Se as armas um dia silenciarem em alguma região deste Sudão assolado por balas e mísseis, não será por uma paz desejada e negociada, mas pela vitória esmagadora de uma das partes. Ainda assim, isso traria alívio a uma população exausta pela violência, que anseia voltar à normalidade, independentemente de quem vença. “Em algumas cidades controladas pelo governo, as escolas foram reabertas e os exames do ensino médio retomados. Um sinal claro de que se quer virar a página.”

Em busca de normalidade

Essa mesma sensação de uma normalidade desejada foi percebida pelo missionário recentemente, ao caminhar pelas ruas de Porto Sudão, que se tornou a capital de fato: “A população mais do que dobrou, novos edifícios estão sendo construídos, enquanto nas áreas periféricas ainda há campos de refugiados.” Mesmo as celebrações natalinas ocorreram como se a guerra fosse apenas um pesadelo distante. “Em nossas capelas, havia mais pessoas do que nos anos anteriores. No dia de Natal, o chefe do exército e do governo, o general Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, fez uma visita surpresa ao pátio de uma escola onde havia acabado de terminar a missa matinal, para saudar os cristãos em festa. Em seu breve discurso, destacou o vínculo de paz que une cristãos e muçulmanos.”

Deslocados, um problema urgente

Outro sinal de busca por tranquilidade em uma nação onde mais de 97% da população é muçulmana e onde, devido à escalada dos confrontos, os padres que puderam tornaram-se refugiados, junto a uma multidão de pessoas que estão abandonando suas cidades na tentativa de salvar suas vidas. “Muitos estão fugindo para o Egito; outros preferem permanecer na fronteira, em campos montados em Rabak, perto do Nilo Branco. A maioria, no entanto, escolhe o Sudão do Sul: até agora, quase dois milhões de pessoas cruzaram a fronteira, sonhando em chegar a Juba.” E pensar que o Sudão do Sul também enfrenta suas próprias dificuldades, com violência e pobreza extrema: o risco é sair de uma situação terrível para outra ainda pior.