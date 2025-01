Conflito no Sudão provoca crise humanitária de "proporções chocantes"

“O conflito no Sudão, apesar da sua gravidade absoluta, faz parte do que chamamos de ‘guerras esquecidas’”, sublinha padre Marco Pagniello, diretor da Caritas Italiana. “Não só porque raramente encontramos notícias a esse respeito nas primeiras páginas, mas porque percebemos essas realidades como distantes, não apenas fisicamente. Mas mesmo nós podemos fazer alguma coisa."

“O conflito em curso no Sudão, que começou em abril de 2023, está a provocar a mais grave crise humanitária do mundo, com consequências dramáticas também no Sudão do Sul. Estou próximo dos povos dos dois países e convido-os à fraternidade, à solidariedade, a evitar qualquer tipo de violência e a não se deixarem instrumentalizar. Renovo o meu apelo às partes em conflito no Sudão para que cessem as hostilidades e aceitem sentar-se à mesa das negociações. Exorto a comunidade internacional a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a ajuda humanitária necessária chegue às pessoas deslocadas e para ajudar os beligerantes a encontrarem rapidamente o caminho da paz.”

Este foi o apelo lançado pelo Papa Francisco no Angelus do último domingo, 27 de janeiro, em favor do Sudão e Sudão do Sul. De fato, a guerra pelo poder que se iniciou em abril de 2023 entre os dois generais ex-aliados, que tomaram o poder em um golpe em 2021, continua a se agravar. O conflito, além de infligir violência brutal à população civil, causou a mais grave crise humanitária do mundo, definida pela ONU como “de proporções chocantes”.

Mais da metade da população do Sudão – 26,5 milhões – enfrenta grave escassez de alimentos. Destes, mais de 8 milhões estão a um passo de uma catástrofe humanitária. Em algumas áreas do Darfur do norte, centenas de milhares de pessoas já estão em condições desesperadoras. Mulheres, homens e crianças estão morrendo de fome.

Desnutrição pode atingir milhares de crianças

Segundo o UNICEF, sem uma intervenção imediata, 770.000 crianças com menos de cinco anos sofrerão de uma forma mortal de desnutrição até 2025. As enormes necessidades identificadas também se devem aos obstáculos ao acesso humanitário devido à insegurança em muitas áreas e a escassez de fundos disponibilizados às agências humanitárias por governos e doadores internacionais.

O número de pessoas que fogem da guerra continua crescendo. Chegou-se ao número recorde de 12,5 milhões, dos quais 9 milhões estão deslocados dentro do país e 3,5 milhões fugiram para países vizinhos: Egito, Sudão do Sul, Chade, Etiópia, Líbia, República Centro-Africana. A situação é muito crítica no Sudão do Sul, um país já entre os mais pobres do mundo, que acolhe mais de um milhão de refugiados do Sudão, a maioria deles sul-sudaneses que se mudaram para o Sudão em anos anteriores devido à guerra e à pobreza e agora devido à os forçados a fugir mais uma vez. No Sudão do Sul, há uma grave epidemia de cólera bem nas áreas de fronteira, onde as pessoas estão chegando do Sudão.

A contribuição da Caritas Italiana

A Caritas Italiana está trabalhando desde o início da crise, apoiando um amplo plano de ajuda à população deslocada e às comunidades que a acolhem em vários locais do Sudão e nos países países, juntamente com outras entidades internacionais e locais. O plano consiste em apoio financeiro, atividades para disponibilizar água e saneamento, nutrição e proteção contra violência de gênero.

A intervenção, apesar das inúmeras dificuldades e da escassez de recursos, alcançou mais de 20.000 pessoas com ajudas em dinheiro e fornecimento de material higiênico-sanitário. As atividades são realizadas também no Sudão do Sul, Chade e Egito, onde a Caritas está fornecendo assistência humanitária aos refugiados e comunidades que os acolhem, especialmente no que diz respeito a alimentação e higiene. Mais de 40.000 pessoas foram ajudadas.

Desde o início da crise, a Caritas Italiana já alocou mais de 1 milhão de euros e agora destinou outros 250.000 euros para ajudas no Sudão do Sul.

“O conflito no Sudão, apesar da sua gravidade absoluta, faz parte do que chamamos de ‘guerras esquecidas’”, sublinha padre Marco Pagniello, diretor da Caritas Italiana. “Não só porque raramente encontramos notícias a esse respeito nas primeiras páginas, mas porque percebemos essas realidades como distantes, não apenas fisicamente. Mas mesmo nós podemos fazer alguma coisa. Por sua vez, a Caritas Italiana – com a ajuda de muitos – acompanha e promove o que as Caritas locais conseguem realizar, sinais importantes no caminho para a paz e a dignidade humana”.

A Caritas Italiana une-se aos apelos do Papa e da sociedade civil que há meses pedem às partes beligerantes e à comunidade internacional uma ação mais decisiva, rápida e coordenada para um cessar-fogo imediato, para a cessação de todos os fornecimentos de armas às partes em conflito, para a proteção dos civis, para a garantia de acesso imediato, completo, seguro, sem entraves e sem burocracia à assistência humanitária através de todas as rotas de passagem e transfronteiriças possíveis, e para um compromisso mais decisivo e eficaz para reactivar um processo de paz e a transição democrática nas mãos dos civis. Além disso, governos e doadores são chamados a financiar urgentemente o Plano de Resposta Humanitária da ONU para 2025, garantindo fundos flexíveis que possam ser canalizados para agentes humanitários locais.