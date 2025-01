As vocações religiosas na Namíbia estão a aumentar, criando uma necessidade urgente de formação adequada das religiosas. Respondendo a este apelo, a irmã Anne Arabome tomou a iniciativa de fundar o primeiro centro de formação teológica e espiritual na Namíbia, a fim de responsabilizar as religiosas sobre a sua vocação.

Irmã Michelle Njeri, OSF

A formação teológica e espiritual permanente está agora disponível para as Superioras Maiores em Windhoek, Namíbia.

De acordo com o Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, há um crescimento considerável e constante das vocações religiosas em África. Embora este crescimento seja um dom bem-vindo, ele cria uma profunda necessidade de programas de formação teológica e espiritual para as religiosas católicas que não têm acesso à educação pastoral superior.

Para poderem prestar serviços adequados aos marginalizados e a quantos vivem na pobreza, estas mulheres, que estão a dar a sua vida ao serviço de Cristo, merecem ter uma base sólida em teologia, Sagrada Escritura, espiritualidade e capacidades de gestão.

A irmã Anne Arabome, ISS, membro das Irmãs do Serviço Social de Los Angeles, respondeu a esta necessidade de formação das religiosas em África fundando o Instituto Sophia de Estudos Teológicos e Formação Espiritual na Namíbia.

«O carisma das Irmãs do Serviço Social permite que os membros cresçam na sua consciência do Espírito Santo e da ação do Espírito no mundo, empenhando-se ativamente na Missão Social da Igreja. O Instituto Sophia é a encarnação deste carisma», disse a Ir. Anne.

Regresso a África: um apelo para as religiosas

Depois de muitos anos de serviço e ministério nos Estados Unidos, a irmã Anne regressou a África para criar oportunidades de formação inovadoras para as religiosas africanas que se baseiam nos valores e princípios africanos únicos da vida religiosa e da espiritualidade.

«Sempre tive um forte sentimento de ser chamada por Deus; este chamamento reconduziu-me a África, particularmente à Namíbia e à África Austral», disse a irmã Anne sobre a sua motivação para fundar o Instituto Sophia.

«As religiosas nesta parte de África têm poucas oportunidades de formação em estudos teológicos e espiritualidade», afirmou. «Há tantas religiosas dotadas de talento e competentes que são apaixonadas pela missão da Igreja de levar a luz de Cristo aos outros. Elas precisam e merecem apoio espiritual, teológico e de capacidade de gestão».

Acrescentou que esta é precisamente a vocação do Instituto Sophia, que já oferece um programa para mulheres que formarão outras jovens para a vida religiosa.

«Esta formação é virtual e chega a estas mulheres na África do Sul, no Botswana, no Zimbabué e no Lesoto. E isto é feito com um custo financeiro mínimo», disse a Ir. Anne.

Peritas com paixão pelo ministério e pela justiça social

A experiência e o conhecimento da Ir. Anne na espiritualidade e teologia inacianas incluem um período de oito anos como diretora associada do Centro Faber para a Espiritualidade Inaciana na Universidade Marquette em Wisconsin.

Fez parte do corpo docente do Hekima, em Nairobi, oferecendo aulas de antropologia, espiritualidade e vida religiosa como parte do programa Sisters-Scholars. A irmã Anne tem um doutoramento em Teologia Sistemática pela Universidade de Roehampton, no Reino Unido, bem como um doutoramento em Ministério e Espiritualidade pela União Teológica Católica, em Chicago.

A iniciativa da irmã Anne abrange dois continentes, uma vez que também coordena um programa de vida intercultural e de estudos teológicos para religiosas africanas em colaboração com o Centro de Espiritualidade Inaciana em Glasgow, na Escócia.

«Tenho uma paixão pelo ministério, pela justiça social e pelos estudos académicos, com uma atenção especial à vida espiritual das mulheres africanas e à espiritualidade inaciana», disse a Ir. Anne. Acrescentou que se sente inspirada pelo modelo sinodal na formação de gestoras africanas, considerando que incorporou «valores, princípios e práticas da sinodalidade na minha missão de formação».

Reforçar e recuperar a dignidade das irmãs africanas

Refletindo sobre o caminho percorrido até agora, a irmã Anne partilhou as suas esperanças fervorosas para o Instituto Sophia.

«Tenho o sonho de que esta iniciativa seja um meio para fortalecer e reclamar a dignidade e a beleza das religiosas africanas e das suas comunidades através da reflexão teológica criativa e contextualizada, da formação, da renovação, do acompanhamento espiritual e dos retiros inacianos», assim espera.

«Esta é uma aventura emocionante», concluiu a irmã Anne. «Experimento a presença d’Aquele que é muito maior do que eu e que me chamou para caminhar com as religiosas. Desta forma, estou a cumprir a missão social da Igreja».