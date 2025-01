Síria, Al-Jolani: “os cristãos são parte importante da história do povo sírio”

No L'Osservatore Romano, o vigário da Terra Santa relata sua recente viagem ao país do Oriente Médio, onde se encontrou com o novo líder de Damasco, Ahmed al-Sharaa, que expressou seu apreço e admiração pelo Papa.

Ibrahim Faltas - Vigário da Custódia da Terra Santa

“Não considero os cristãos sírios uma minoria, mas uma parte integrante e importante da história do povo sírio. Morei por muito tempo na província de Idlib, onde conheci o compromisso de dois irmãos, o padre Hanna e o padre Loai, com o povo daquela região. Eles ajudavam e apoiavam todos os que os procuravam, sem qualquer distinção. Senti estima e respeito por eles”. Essas são as palavras com as quais o novo líder sírio Ahmed al-Sharaa (Ahmed Al-Jolani) respondeu a uma pergunta minha sobre a presença da minoria cristã na Síria e, em particular, sobre a missão da Custódia da Terra Santa. A ocasião foi o encontro que ele nos concedeu no último dia de 2024, juntamente com os chefes de outras denominações cristãs no Palácio Presidencial em Damasco. Al-Jolani também aproveitou a oportunidade para expressar “antes de tudo, grande admiração, estima e respeito pelo Papa Francisco: ele é um verdadeiro homem de paz”, enfatizou, “e eu apreciei seus apelos e suas ações em favor da paz e dos povos em dificuldade”.

Como vigário da Custódia da Terra Santa, tive uma conversa particular com ele. Al-Jolani parecia aberto a um diálogo sincero e direto. Durante o encontro, na qual pedi que os padres Rashid e Sandro também participassem, ele falou sobre a mudança na estrutura governamental que levará à estabilidade política no país, por meio de etapas planejadas, a fim de alcançar equilíbrios democráticos, e nos garantiu maior atenção aos direitos essenciais do povo sírio.

Com relação à situação social e administrativa que encontrou ao chegar a Damasco, Al-Jolani disse que “durante anos o povo sírio teve que sofrer as consequências da corrupção generalizada em vários níveis. Havia uma falta de serviços essenciais para a vida da maioria das pessoas, uma falta de qualquer visão de desenvolvimento e crescimento para o país. Dissidentes foram presos e, nos piores casos, eliminados. Visitamos prisões que não tinham nada de humano. O território sírio, rico em história e civilização com milhares de anos, foi quase totalmente destruído. A divisão entre os sírios levou a conflitos e divisões.”

Quanto ao futuro do povo sírio que tanto sofreu e à possibilidade de novos conflitos e divisões, com um olhar orgulhoso e determinado, o líder respondeu sem hesitar: “estamos trabalhando pela unidade e pela paz. Essa é a nossa firme vontade. Levará tempo, mas tenho certeza de que alcançaremos a estabilidade política e social na Síria”.

Padre Faltas em conversa com Al-Jolani

Por fim, na esperança de uma resposta encorajadora e positiva, coloquei para Al-Jolani a questão dos muitos sírios que fugiram por causa da guerra. Entre eles estão muitos cristãos, forçados a deixar sua terra. Qual será o futuro deles? “Estamos trabalhando para trazer de volta aqueles que tiveram que deixar a Síria. É nossa intenção”, respondeu ele, ‘trazer os sírios expatriados de volta para suas casas e os cristãos sírios voltarão a viver e professar sua fé na Síria’.

No final do nosso encontro, enfatizei a necessidade de uma realização rápida de suas propostas de paz na Síria e garanti, àqueles que agora querem levar a Síria à democracia, total disponibilidade para colaborar com iniciativas de reconciliação em favor da população síria, protegendo os direitos de todas as minorias religiosas. Para reafirmar esses desejos, entreguei uma carta na qual a Custódia da Terra Santa apresenta sua história e missão, pede o fortalecimento do processo de unidade de um povo herdeiro da história e das civilizações antigas, assegura a presença pacificadora dos cristãos sírios e garante a proximidade e o apoio ao processo de paz dos filhos de São Francisco, o Santo da Paz, que há oitocentos anos percorreu caminhos sinuosos, mas direcionados à reconciliação na Terra Santa. Como presente para Ahmed Al-Jolani, trouxemos a medalha da canonização dos Santos Mártires de Damasco, convencidos de que a intercessão deles ajudou a abrir o caminho para a paz na Síria.

Um encontro importante, portanto, que se realizou no final de uma viagem especial. No domingo, 29 de dezembro, o dia de abertura do Jubileu da Esperança nas dioceses de todo o mundo, como peregrinos da esperança, parti com alguns irmãos para juntar-me a outros irmãos que vivenciaram o drama da guerra na Síria. Da Jordânia, junto com o padre Rashid Mistrih, partimos para o Líbano, onde se juntaram a nós o padre Sandro Tomašević, diretor do Lar das Crianças em Belém, e dois jovens sírios, o padre Johnny Jallouf, ordenado sacerdote em julho passado em Aleppo, e o irmão Michelangelo, que fez sua profissão solene. Em nosso convento em Harissa, pude rever o padre George Abu Kahzen, Vigário Apostólico Emérito de Aleppo. Tenho profunda afeição pelo padre George e aprendi muito com ele. Fui seu vice-pároco em Belém durante meus primeiros anos na Terra Santa: seus conselhos paternais e seus ensinamentos como sábio professor foram cruciais para minha formação humana e espiritual.

Na manhã de segunda-feira, 30 de dezembro, juntamente com o padre George Jamal, o padre Lorenzo e dois jovens postulantes sírios, partimos em direção à fronteira da Síria: somos irmãos em caminho para levar solidariedade e apoio aos nossos irmãos e ao povo sírio que sofre após quase quatorze anos de guerra, morte, divisão e devastação. Nossa viagem foi desejada com o espírito do carisma franciscano, caminhamos por cidades e vilarejos destruídos, cercados pela natureza contaminada e ultrajada pela violência da guerra. Na fronteira entre o Líbano e a Síria, fomos recebidos por nossos confrades padres Loai Bsharat, Antonio Luxa, Firas Lufti, Fadi Azar, que estão servindo nos conventos sírios. Foi um encontro cheio de emoção: demos graças a Deus por podermos nos abraçar novamente e por podermos compartilhar um novo caminho da presença franciscana na Síria. Fazia muito tempo que eu não via o padre Loai, que ficou seis anos sem sair de seu convento, fiel à sua promessa de guardar o Lugar Santo e as almas das pessoas que lhe foram confiadas. Viajamos por estradas que representam bem o caos da guerra, sem sofrer bloqueios e controles na estrada para Damasco. Quero interpretar essa possibilidade de liberdade de movimento como um primeiro sinal de esperança: o renascimento do povo sírio começa com a possibilidade de um encontro entre filhos da mesma terra para derrubar as barreiras e os conflitos que os dividiram.

Na primeira etapa de nossa viagem à Síria, celebramos a Santa Missa em Damasco, no altar dos Santos Mártires canonizados pelo Santo Padre em 20 de outubro passado, em Roma. Foi uma celebração de ação de graças porque, como enfatizei em minha homilia, graças à intercessão desses novos santos franciscanos, o povo sírio está tentando retornar à dignidade da paz, vê sorrisos e olhos brilhantes em rostos marcados pelo sofrimento da guerra.

Meu coirmão, padre Firas Lufti, fez muito para que os Santos Mártires de Damasco fossem levados às honras dos altares, e eu lhe agradeci em nome do Padre Custódio e de toda a Custódia da Terra Santa. Somos 300 franciscanos a serviço da Terra Santa, e 35 de nós são de origem síria: são frades que dedicam sua vida e seu ministério às suas comunidades, cuidando dos fiéis com espírito generoso e profunda espiritualidade, e guardando e protegendo os Lugares Santos que lhes foram confiados.

Depois do encontro com Al-Jolani, saímos de Damasco no final da tarde e, viajando pelas estradas, encontrando pessoas e lugares que sofreram quatorze anos de guerra, chegamos a Knaye. No primeiro dia do ano, Dia Mundial da Paz, celebramos a Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus com uma comunidade paroquial que sofreu muito com a guerra. A Santa Missa foi presidida pelo Vigário Apostólico, dom Hanna Jallouf, que é pároco há vinte anos em Knaye, o vilarejo onde nasceu e que, junto com outros dois vilarejos cristãos, Gidaideh e Yacoubieh, faz parte do Governatorato de Idlib, um reduto das milícias Hts lideradas pelo atual líder do governo de transição. Dom Hanna foi recebido em sua chegada com cantos de alegria e o carinho filial de seus paroquianos. Foi comovente ouvir e ver a gratidão de um pastor que retornava, o primeiro sírio a ser nomeado bispo, ao encontrar seus paroquianos, seu povo com o qual ele havia compartilhado dificuldades e privações. Junto com o padre Loai, eles ajudaram e apoiaram uma população exausta por anos de pobreza e isolamento. Meus confrades, Hanna, Loai e Khokaz, desempenharam fielmente seu ministério durante anos complexos e sempre buscaram o caminho da coexistência pacífica por meio da mansidão e do diálogo. Foram anos de sofrimento durante os quais eles invocaram Maria Santíssima, a Mulher, a Mãe que “guardou todas essas coisas, ponderando-as em seu coração”. Na província de Idlib, em uma área muito afetada pela pobreza, o padre Loai e o padre Khokaz estão engajados e trabalhando em Knaye, Yacoubieh e Gidaideh.

Em seguida, fomos a Aleppo para visitar o Terra Santa College, que foi atingido por um míssil durante os recentes confrontos entre milicianos e o exército sírio. O padre Samhar Ishak nos mostrou os danos sofridos pela escola, da qual ele cuida com competência e dedicação. Na Igreja Latina de Aleppo, rezamos para o Menino Jesus colocado no centro do presépio, montado pelo pároco adjunto, padre George Jallouf, com as crianças da paróquia e de outras denominações cristãs. O belo presépio “ecumênico” nos alegrou e nos deu um forte sinal de esperança renovada para a mensagem que queria transmitir: nenhuma referência a imagens de guerra, o pano de fundo da Basílica de São Pedro era impressionante, significando a impossibilidade de ir a Roma para os cristãos sírios, testemunhas da fé com o coração estendido e o olhar voltado para a esperança da jornada do Jubileu.

No início do Jubileu, éramos peregrinos a caminho, como a Mãe Igreja, que há dois mil anos acompanha a jornada da humanidade rumo à salvação.

Um novo curso da história da Síria começou, nós o confiamos ao Príncipe da Paz, nós o seguimos com um coração aberto à esperança.