Contra o tráfico de pessoas, audiência com o Papa e peregrinação on-line em fevereiro

O XI Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas é celebrado todos os anos em 8 de fevereiro. Em 2025 a data será ampliada para uma uma semana de mobilização e oração em Roma e em todo o mundo, inclusive através de uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano.

Andressa Collet – Vatican News

No dia 7 de fevereiro, véspera do XI Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas celebrado todos os anos no dia 8 de festa de Santa Bakhita - religiosa sudanesa vítima de tráfico e símbolo universal do empenho da Igreja contra o fenêmeno, o Papa Francisco vai receber uma delegação formada por jovens embaixadores, sobreviventes e representantes da rede de organizações que promovem a jornada. Imediatamente a seguir, haverá uma peregrinação on-line de oração e reflexão contra o tráfico, que pretende atravessar todos os continentes e fusos horários: desde a Oceania à Ásia, Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e, finalmente, América do Norte. O evento será transmitido ao vivo em 5 línguas: além do português, em inglês, espanhol, francês e italiano através do canal do evento no YouTube em www.prayagainsttrafficking.net.

O tema escolhido para oração e reflexão é “Embaixadores da Esperança. Juntos contra o tráfico de pessoas”, em continuidade com o Jubileu que encoraja a esperança através de ações concretas, abordando questões globais como a terrível realidade do tráfico de seres humanos. Um testemunho desse compromisso são os jovens da rede mundial antitráfico de todos os continentes que estarão em Roma, junto a representantes das organizações que promovem a semana de formação e de encontros, com um momento central de oração e de reflexão com o Papa Francisco.

Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas

Foi o próprio Papa Francisco que quis instituir este Dia em 2015, confiando a promoção da data à União Internacional dos Superiores Gerais (UISG) e à União dos Superiores Gerais (USG) e a coordenação à Talitha Kum, a rede internacional antitráfico que conta com mais de 6 mil religiosas, amigos e parceiros em todo o mundo. A Jornada é promovida em colaboração com os Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, para a Comunicação, para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, além da Rede Mundial de Oração do Papa, Caritas Internationalis, CoatNet, Movimento dos Focolares, Serviço Jesuíta aos Refugiados, União Internacional das Associações de Mulheres Católicas (WUCWO), JPIC - Grupo de Trabalho Anti-Tráfico (UISG/USG), The Clever Iniciative, Associação Comunitária Papa João XXIII, Federação Internacional da Ação Católica, Associação Italiana de Guias e Escoteiros Católicos (Agesci), Grupo Santa Marta, USMI e outras organizações em todo o mundo.

Mulheres, crianças e migrantes, as maiores vítimas

De acordo com as Nações Unidas, estima-se que atualmente 50 milhões de pessoas sejam vitimas do tráfico em nível mundial. As pessoas que mais sofrem são as mulheres, as crianças, os migrantes e os refugiados: 1 em cada 3 vítimas é criança, enquanto 79% das vítimas de abuso sexual em nível mundial são mulheres e meninas.

O número de pessoas forçadas a migrar é de aproximadamente 120 milhões. Guerras, conflitos, violência, pobreza, catástrofes ambientais as levam a abandonar as suas casas, o que as torna particularmente vulneráveis ao tráfico e à exploração, dado que recorrem frequentemente a traficantes ou ao mercado ilegal para se deslocarem de um país para outro. Além disso, uma outra forma de tráfico é a exploração on-line.



A semana de mobilização em todo o mundo

Na semana de 8 de fevereiro, milhares de pessoas em todo o mundo - em paróquias, comunidades e associações - vão se reunir para momentos de oração, encontro e conscietização contra esse terrível crime. Em Roma, as iniciativas terão início neste domingo, 2 de fevereiro, com a participação na oração do Angelus na Praça de São Pedro, juntamente com o Papa Francisco. Na segunda-feira, 3 de fevereiro, a delegação de jovens fará a peregrinação pelas Portas Santas utilizando a aplicação “Walking in Dignity”. Na terça-feira, 4 de fevereiro, às 16h30, haverá um flash-mob contra o tráfico na Praça Santa Maria em Trastevere, seguido, às 17h30, de uma vigília de oração ecumênica na Basílica de Santa Maria em Trastevere em inglês e italiano; na quarta-feira, dia 5, prosseguem as atividades de formação e sensibilização sobre a questão do tráfico. Na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, de manhã, uma peregrinação de jovens através das Portas Santas, enquanto à tarde, das 17h às 19h, na Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, terá lugar o evento “Apelo à esperança e à cura”, com testemunhos de sobreviventes do tráfico, jovens, ativistas e a atuação de artistas.

No sábado, 8 de fevereiro, os jovens embaixadores irão se reunir para um dia inteiro de diálogo e trabalho que culminará com o lançamento do novo apelo global à ação contra o tráfico, que se tornará um novo instrumento de sensibilização e mobilização para ser utilizado no mundo inteiro. A Irmã Abby Avelino, coordenadora da mobilização, comentou:

“À luz do Jubileu da Igreja, por ocasião do Dia Mundial de Oração e Reflexão deste ano, como peregrinos da esperança, apelamos a todos para que tomem medidas contra o tráfico de pessoas. Para combater esta escravidão moderna, temos de unir os nossos esforços e trabalhar em conjunto com as vítimas e os sobreviventes para combater as suas causas profundas. Manter a esperança perante a exploração e a injustiça é um desafio, mas devemos perseverar com determinação para construir um mundo de paz, justiça e dignidade para todos.”

A conscientização pelas redes sociais

Os organizadores convidam a dedicar um post, tweetar e partilhá-lo nos dias 7 e 8 de fevereiro, utilizando as hashtags oficiais: #PrayAgainstTrafficking #iubilaeum2025.