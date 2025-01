Dom Anuar: São Sebastião, exemplo de Fé e Coragem

A vida de São Sebastião nos convida a refletir sobre a coragem de testemunhar a fé em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores cristãos. Ele nos ensina a perseverar nas dificuldades, confiando na providência divina.

Dom Anuar Battisti - Arcebispo Emérito de Maringá (PR)

O dia 20 de janeiro é dedicado a São Sebastião, um dos santos mais venerados na Igreja Católica, especialmente no Brasil. Conhecido como o santo protetor contra pestes, guerras e fome, São Sebastião é celebrado como um exemplo de fé inabalável, coragem diante das adversidades e amor a Cristo. Sua vida e martírio continuam a inspirar milhões de fiéis a enfrentar os desafios da vida com confiança em Deus.

São Sebastião nasceu no século III, em Narbonne, na França, mas foi criado em Milão, na Itália. Era soldado do exército romano e ocupava uma posição de destaque como capitão da guarda pretoriana. Apesar de sua função militar, Sebastião era cristão em uma época em que a fé cristã era severamente perseguida pelo Império Romano.

Sebastião usava sua posição de influência para encorajar os cristãos perseguidos, fortalecendo sua fé e ajudando-os a permanecer firmes diante das provações. Ele também convertia muitos ao cristianismo, incluindo prisioneiros e companheiros de armas, demonstrando sua coragem e compromisso com a missão de evangelizar.

Quando sua fé foi descoberta, Sebastião foi levado diante do imperador Diocleciano, que ordenou sua execução. Amarrado a um tronco, foi alvo de flechas, mas sobreviveu milagrosamente. Resgatado por Santa Irene, foi tratado e recuperou sua saúde. Contudo, São Sebastião não se intimidou. Retornou ao imperador para exortar o arrependimento e a conversão.

Por sua ousadia, foi novamente condenado, desta vez sendo espancado até a morte. Seu martírio tornou-se símbolo de fidelidade a Cristo até o fim, inspirando os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das maiores adversidades.

No Brasil, São Sebastião é particularmente venerado no Rio de Janeiro, onde é padroeiro da cidade. Sua devoção remonta ao período colonial, quando os primeiros portugueses o escolheram como protetor contra doenças e invasões. A Basílica de São Sebastião, na Tijuca, é um dos principais centros de peregrinação em sua homenagem.

Por outro lado, São Sebastião é o padroeiro da agricultura e pecuária. Os fazendeiros e sitiantes confiam a poderosa proteção de São Sebastião para a abundância da colheita e para a proteção para os seus rebanhos. O glorioso Mártir é ainda patrono contra a peste, a fome e a guerra. Poderosa a sua intercessão a nos livrar da doença, da falta de pão nas nossas mesas e da ausência de paz.

A vida de São Sebastião nos convida a refletir sobre a coragem de testemunhar a fé em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores cristãos. Ele nos ensina a perseverar nas dificuldades, confiando na providência divina. Sua dedicação ao próximo e seu compromisso com a evangelização nos lembram da importância de viver o Evangelho com autenticidade e amor.

Nestes dias estou visitando meus parentes no Rio Grande do Sul aonde na década de 60 do século passado meus pais migraram para Tupãssi, PR. Celebrei a Festa de São Sebastião na Capela de Alto Honorato, Município de Progresso, RS, junto com os meus parentes pedindo que São Sebastião proteja a eles e a todos os homens de boa vontade contra a peste, a fome e a guerra!

Em tempos de desafios, São Sebastião nos inspira a sermos sinais de esperança, enfrentando as adversidades com fé e coragem. Que sua intercessão nos ajude a trilhar o caminho de Cristo, fortalecendo nossa confiança no amor de Deus e na vitória da vida sobre a morte.

São Sebastião, rogai por nós!