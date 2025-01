Santa Sé e OEI: acordo para promover a educação e a integração regional na Iberoamérica

A Pontifícia Comissão para a América Latina (PCAL), em nome da Santa Sé, assinou um acordo histórico com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) em 8 de janeiro de 2025 no Vaticano. Com base na iniciativa Construindo Pontes do Papa Francisco, é estabelecida uma colaboração com a integração regional e a promoção da educação como eixos principais.

A assinatura pelo Cardeal Robert Prevost, Presidente da PCAL, e por Mariano Jabonero, Secretário Geral da OEI, representa o compromisso de ambas as organizações em colaborar em projetos e iniciativas conjuntas que abordem questões fundamentais como multilinguismo, integração regional, transformação digital, economia do conhecimento e sustentabilidade ambiental. O acordo faz parte do Programa de Apoio aos Processos de Integração Regional da OEI, que tem como objetivo trabalhar em conjunto em projetos-chave para o desenvolvimento abrangente da Iberoamérica.

O encontro entre as duas instituições, que também contou com a presença de Emilce Cuda, Secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, e Luis María Scasso, Coordenador do Programa de Apoio aos Processos de Integração Regional e Diretor do Escritório Nacional da OEI na Argentina, foi precedida por uma audiência privada com o Papa Francisco, na qual eles discutiram a importância da cooperação e da integração regional na Iberoamérica, bem como várias iniciativas e projetos que estão sendo realizados por ambas as instituições com o objetivo de promover o desenvolvimento integral da região.

Encontro com o Papa Francisco

Solidariedade e cooperação entre países

Fiel ao seu magistério, o Papa Francisco destacou a importância de fortalecer os laços de solidariedade e cooperação entre os países ibero-americanos para construir sociedades mais inclusivas e justas. Por sua vez, o Secretário Geral da OEI mostrou o compromisso da organização com o fortalecimento da integração regional, o diálogo social no âmbito da produção, educação e trabalho, e a promoção da educação como um motor para a mudança social.

Durante a audiência, o Santo Padre, que destacou o trabalho e a extensa presença da OEI na região, bem como a importância do trabalho realizado pela Pontifícia Comissão para a América Latina, incentivando a continuidade desse importante trabalho, e Mariano Jabonero, discutiram os desafios enfrentados pelos jovens e o impacto da economia informal, bem como a necessidade de maior investimento em educação e o impacto da migração na região.

Santa Sé e OEI: acordo para promover a educação e a integração regional na Iberoamérica

Promoção do diálogo e de parcerias de vários tipos

O acordo de colaboração assinado pelo Cardeal Prevost e Mariano Jabonero estabelece a base para a participação conjunta em diferentes eventos, o que fortalecerá o diálogo e as parcerias entre governos, acadêmicos, especialistas e os principais atores da sociedade civil. Seu objetivo é gerar propostas inovadoras e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a integração regional, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento social.

Entre as ações específicas a serem realizadas nos próximos meses estão a Conferência Internacional de Línguas Portuguesa e Espanhola (CILPE), a ser realizada em Cabo Verde; o Congresso “Educação, Produtividade e Desenvolvimento”, em Buenos Aires; ou a reunião em Roma “Diálogos do Instituto Ibero-Americano de Educação e Produtividade (IIEYP)”, no âmbito do Instituto de Educação e Produtividade da OEI. Isso se soma a ações no campo da transformação digital na Iberoamérica ou ao intercâmbio sobre questões-chave como educação, migração e desenvolvimento, apoiando a elaboração de estratégias para enfrentar desafios comuns na região.

A OEI colaborará na implementação de duas reuniões ibero-americanas organizadas pela PCAL, no âmbito de sua iniciativa Ponte Episcopal entre Grandes Cidades, dentro da Iniciativa Construindo Pontes, um programa que vem sendo realizado nos últimos anos, com a participação direta do Papa Francisco, no qual estudantes de várias organizações de todo o mundo refletem sobre várias questões e dialogam com o Santo Padre sobre sustentabilidade ambiental, justiça econômica e desenvolvimento humano integral.