REPAM Brasil aponta diretrizes para os próximos cinco anos

A reunião contou com a participação de representantes da Presidência, Secretaria Executiva, Jurídico, organizações estatutárias e convidados. Foi conduzida de forma presencial e orientada por um consultor especializado, que facilitou processos de escuta e análise para a construção de um plano estratégico abrangente.

A Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil) realizou, em Brasília, a primeira reunião da Presidência e Instituições Estatutárias de 2025. O encontro foi um marco de avaliação e planejamento estratégico para os próximos cinco anos (2025-2030), reforçando o compromisso da REPAM com a preservação da Amazônia e a promoção dos direitos dos povos da floresta.

Planejamento Estratégico e Sinodalidade

A sinodalidade, como forma de caminhar juntos, esteve no centro das reflexões. Dom Pedro Brito Guimarães, em suas palavras, destacou que “a sinodalidade é o coração, é o caminhar junto”. Esse espírito coletivo foi evidenciado em todas as deliberações, especialmente na elaboração do plano estratégico. Irmã Maria Irene Lopes, ao encerrar o encontro, ressaltou a importância do formato presencial: “É momento de proximidade e encontros para refletirmos juntos e pensarmos juntos.” Já Irmã Sônia Matos, representando a CRB, celebrou a construção coletiva: “Juntos vamos tecendo sonhos na Amazônia e a partir da Amazônia.”

Diretrizes e Ações para 2025-2030

O planejamento estratégico, sistematizado pelo coordenador Marcelo Cordeiro, delineou metas gerais e específicas, abordando ações voltadas para a justiça socioambiental e a valorização dos povos amazônicos. Durante a apresentação, Marcelo destacou os trabalhos realizados até agora e reforçou a importância de um planejamento robusto para os próximos anos. Entre as prioridades estão:

· Fortalecimento da incidência política e pastoral;

· Promoção da sinodalidade entre os organismos da Rede;

· Preparação para a COP30, com foco na coordenação de atividades paralelas ao evento.

Keila Giffoni, representante da Cáritas Brasileira, sublinhou a necessidade de trabalhar em conjunto com as pastorais: “Trabalhar a sinodalidade, junto aos organismos e pastorais.” Complementando essa visão, Ronilson Costa, da CPT, reforçou a importância da articulação: “Ação articulada e metodológica entre os organismos.”

Incidência e Compromissos na COP30

Durante a reunião, o advogado Melillo Dinis apresentou um panorama sobre as incidências da REPAM nos âmbitos governamental, legislativo, judiciário e da sociedade civil, destacando o papel da Rede na COP30. Dom José Ionilton enfatizou: “A COP30 representa uma oportunidade crucial para reafirmarmos nosso compromisso com a preservação da Amazônia e o futuro das próximas gerações.”

Participação da CNBB e Avanços na Escuta Ativa

O encontro também contou com a participação online do advogado Eduardo Xavier e de Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB. Eduardo apresentou a Política de Escuta Ativa. Ao final Dom Ricardo parabenizou o trabalho realizado pela REPAM: “Esse trabalho esclarecido e fundamentado. A REPAM deu um passo à frente.”

Compromisso com o Futuro

A reunião reafirmou a missão da REPAM de atuar como uma ponte entre os povos da Amazônia e os tomadores de decisão, promovendo ações concretas e transformadoras. O encontro também serviu para fortalecer os laços entre as organizações estatutárias e a Rede, celebrando a sinodalidade como eixo central das ações futuras. Este compromisso com a ação transformadora, como bem expressou Dom Evaristo Pascoal Spengler, demonstra que “a partir das formações, surgem muitas ações”, evidenciando o papel fundamental da REPAM na promoção de iniciativas concretas em defesa da Amazônia. Acompanhe as iniciativas da REPAM e seja parte dessa missão em defesa da Amazônia e da vida em todas as suas formas.

Fonte: Repam