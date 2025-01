PUCRS e Mosteiro da Transfiguração realizam uma iniciativa inovadora: um retiro voltado para estudantes, professores e funcionários da comunidade acadêmica. Uma Parceria pela Contemplação na Vida Universitária.

Malone Rodrigues - PUCRS

A Pastoral da PUCRS, em colaboração com o Mosteiro da Transfiguração dos Monges Beneditinos, está promovendo uma iniciativa inovadora: um retiro de meditação contemplativa voltado para estudantes, professores e funcionários da comunidade acadêmica. Esta ação busca integrar espiritualidade e bem-estar, elementos cada vez mais reconhecidos pela ciência como fundamentais para a saúde mental e o equilíbrio emocional.

PUCRS e Mosteiro da Transfiguração, um retiro de meditação contemplativa

A espiritualidade beneditina como fundamento

Dom Paulo Domiciano, OSB, prior do Mosteiro, destacou a importância do retiro: “O jovem universitário se encontra em um momento decisivo no percurso de sua história. É um período rico, mas também repleto de desafios e pressões. A experiência de silêncio, meditação e escuta da Palavra de Deus oferece uma oportunidade de crescimento humano e espiritual, alicerçando suas vidas em valores sólidos.”

A proposta também está alinhada às diretrizes do Papa Francisco na Christus Vivit, que incentiva a abertura dos jovens a experiências contemplativas quando apresentadas de forma acessível e cativante. Dom Paulo reforça: “Nossa espiritualidade monástica é simples e essencial, com instrumentos como o canto dos Salmos, o contato com a natureza e momentos de fraternidade que ressoam profundamente com a juventude universitária.”

Retiro de meditação contemplativa

A cultura da interioridade na PUCRS

Malone Rodrigues, um dos organizadores do retiro e integrante da Pastoral, compartilhou como a cultura da interioridade tem sido incorporada à vida universitária: “Desde 2018, temos promovido a meditação como um pilar de bem-estar. Criamos espaços de meditação presencial e online, ampliando a participação para estudantes de graduação, pós-graduação e colaboradores. Este retiro com os Monges Beneditinos é mais um passo importante nesse caminho de uma cultura da interioridade.”

Retiro: O Ritmo do Silêncio

O retiro “O Ritmo do Silêncio”, que acontecerá de 28 de fevereiro a 3 de março de 2025, no Mosteiro da Transfiguração em Santa Rosa, oferecerá momentos de meditação, silêncio e reflexão em um ambiente de profunda espiritualidade. Os participantes também visitarão as Ruínas de São Miguel Arcanjo, um patrimônio Religioso, histórico e cultural.

Inscrições: Acesse aqui

Inicie 2025 com uma experiência única de reflexão, bem-estar e espiritualidade!