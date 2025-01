O Centro de Bem-Estar Infantil (CBI) “Niña Carolina” há 25 anos tem representado o principal apoio para muitas famílias vulneráveis de El Salvador #SistersProject

“Niña Carolina”, a creche das Irmãs Franciscanas que cuida das crianças de El Salvador

O Centro de Bem-estar oferece serviços gratuitos que vão desde a alimentação à educação de mais de 100 crianças do município de Ciudad Delgado, em El Salvador. As Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada prestam serviço como Irmãs Menores nos ambientes mais necessitados e de acordo com os princípios da sua identidade.

Yamile Adriana López Rodríguez O Centro de Bem-Estar Infantil “Niña Carolina”, da Congregação das Franciscanas de Maria Imaculada, há 25 anos ajuda com a educação, o cuidado e a alimentação as crianças do município de Ciudad Delgado, um lugar historicamente afetado pela pobreza e pela insegurança, na periferia da capital de El Salvador. Esse país da América Central viveu um período de violência, cujas consequências afetaram também a infância. Chegou ao cimo da lista das nações com uma das mais altas taxas de homicídios da América Latina, ligada ao conflito armado que viveu há décadas. Movidas por esse contexto, as Franciscanas de Maria Imaculada fundaram, em 1998, o CBI. “Niña Carolina” que toma o nome da sua fundadora, a Beata Maria Caridad Brader. O projeto faz parte da Paróquia “Nuestra Señora de la Asunción” em Ciudad Delgado e tem como objetivo, essencialmente, colaborar com os pais que, devido à situação econômica, não podem cuidar dos filhos. «O serviço é totalmente gratuito e é o melhor para eles, sobretudo devido ao programa de alimentação que temos», explicou a Irmã Brenda Chacón, responsável pela área de contabilidade do CBI e que desempenha também atividades pastorais na paróquia. «O processo de entrada das crianças é muito simples: só é solicitado que estejam na faixa etária e, se vierem de zonas vulneráveis, o acesso é facilitado porque também é tida em consideração a parte econômica para ajudar sobretudo as famílias carenciadas. Esse é o objetivo da creche», acrescentou a religiosa. A promoção da mulher Atualmente, 105 crianças dos 1 aos 7 anos são assistidas durante o dia, que começa às 7h e termina às 16h30. No CBI são acolhidas por mães educadoras, professoras e pela Irmã Josefa Castillo, responsável da Fraternidade e diretora da creche; pela Irmã María Esther Álvarez Obregón, que tem funções pastorais e de apoio às professoras; e, por fim, pela Irmã Brenda. Fiéis ao legado da fundadora e através dessa obra que faz parte da Pastoral Social e Educativa da Congregação, as Franciscanas de Maria Imaculada apoiam também a promoção da mulher com espaços de trabalho, gestão da formação estatal e promoção das iniciativas das mães solteiras envolvidas na missão social. No CBI “Niña Carolina”, as mulheres, chefes de família e empreendedoras têm encontrado uma oportunidade de trabalho e promoção das suas empresas «Atualmente a nossa infraestrutura melhorou e estamos felizes por oferecer um espaço seguro e adequado às nossas queridas crianças, além de espaços para a recreação e aprendizagem para que tenham o melhor», sublinhou a Irmã Brenda, reconhecendo a inestimável contribuição de entidades como a LACA Foundation (Fundação para a Assistência Comunitária da América Latina) e a Procuradoria Congregacional, que contribuíram financeiramente para o CBI. Tudo para crianças felizes Em 25 anos, mais de 2.500 crianças se beneficiaram dos serviços do CBI. “Niña Carolina”, um compromisso que para a Congregação vale a pena porque é um trabalho que dá esperança à população que luta todos os dias para transformar a própria realidade. Trabalhar para a infância é uma opção que merece esforço e sacrifício, assim como ensinava a fundadora, que desde criança conheceu a dor de perder o pai. Nos últimos anos, as Franciscanas de Maria Imaculada administraram os recursos para proporcionar uma infraestrutura ideal às crianças de El Salvador Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui