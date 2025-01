“Faith on the waves” no Quénia: pastoral “Stella Maris” a favor dos pescadores

Inspirado pelo apostolado internacional Stella Maris, o departamento para os migrantes da diocese católica de Nakuru, no Quénia, procura oferecer assistência pastoral e esperança às pessoas que ganham a vida com a água. «Sou uma religiosa feliz que trabalha nas periferias», afirmou a irmã Margaret Mumbua.

Michelle Njeri

Margaret Mumbua é membro das Irmãs de São José de Mombasa e trabalha na diocese católica de Nakuru como coordenadora da vida familiar e dos migrantes. No seu ministério a favor dos migrantes, a irmã Mumbua presta assistência pastoral a vários grupos, entre os quais camionistas em seis áreas de serviço, vítimas do tráfico de seres humanos, mulheres na prostituição e pescadores.

A irmã Mumbua partilhou as vicissitudes da sua assistência pastoral a favor dos pescadores: «Comecei o ministério com os pescadores e os seus parceiros em 2014 nos lagos Naivasha e Baringo, na diocese de Nakuru; não foi uma tarefa fácil!».

A diocese de Nakuru abrange os condados de Nakuru e Baringo e conta 63 paróquias, das quais três são marítimas. Em Naivasha, a irmã Mumbua trabalha em cinco praias que têm o nome de diferentes santos.

«Disponho de um grupo de voluntários e, juntos, prestamos assistência pastoral aos pescadores, às suas famílias, aos vendedores e compradores de peixe e a quantos fazem trabalhos manuais nas praias», afirmou.

«A praia de Karagita é uma das nossas praias mais singulares dado que ali, além dos pescadores regulares, temos o grupo de pescadores surdos e o grupo de deficientes do lago Naivasha», acrescentou a irmã Mumbua. Ela e o seu grupo partilham o Evangelho, rezam e dão aconselhamento psicológico e pastoral aos pescadores.

A irmã Mumbua oferece assistência pastoral aos pescadores a bordo de um barco em movimento durante a sua visita ao lago Naivasha

Ministério da presença

Jeremiah Mutiso, presidente de Karagita Beach em Naivasha, partilhou o seu encontro com a irmã Mumbua e o grupo “Stella Maris”. «Felicitei-me e agradeci à Igreja católica pela assistência aos pescadores. Vêm aqui, oferecem a missa e até nos abençoam», declarou.

Sentimentos análogos foram partilhados por Zachariah Ngechu, presidente do grupo de pescadores surdos. «Agradecemos à Igreja, através da presença da irmã Mumbua, o apoio que nos oferece, a nós pescadores. Amam-nos e trazem orações à nossa praia».

Jane Wairigia, membro do grupo de deficientes do lago Naivasha, declarou que é católica e beneficia do encorajamento na fé oferecido pela irmã Mumbua. «Apreciamos a missa celebrada na praia e a doação de alimentos por parte da diocese de Nakuru», afirmou. «Já não temos problemas no lago, pois confiamos nas religiosas e nas orações da Igreja católica».

Desafios como parte do ministério

A irmã Mumbua partilhou os desafios que enfrenta no seu ministério a favor dos pescadores. «Ouço de coração os pescadores, as suas famílias e as pessoas que trabalham no lago, sem os julgar», disse.

A religiosa presta também ajuda administrativa aos pescadores, incluindo a assistência para a obtenção de documentos e certidões governamentais.

Acrescentou que alguns pescadores perderam a consciência da sua dignidade intrínseca, observando que alguns já não apreciam os seus laços familiares, uma vez que passam a maior parte da vida longe da família. «Ajudo-os a reconhecer que foram criados por Deus e que têm uma dignidade a proteger», disse.

A irmã Mumbua oferece também ensino aos pescadores, dado que muitos têm pouca educação formal e não conseguem apoiar os seus filhos nos estudos. «Procuro desenvolver as suas capacidades e educá-los em várias competências vitais», disse. Acrescentou ainda que normalmente o transporte para chegar às suas praias é um desafio para ela, mas persiste em viajar com os voluntários para visitar as pessoas que lá trabalham.

A irmã Mumbua apoia grupos de pescadores deficientes no lago Naivasha com donativos alimentares.

A Igreja sinodal que não deixa ninguém para trás

A diocese católica de Nakuru sempre ofereceu a celebração da missa nas praias. «Às vezes o bispo, outras vezes os sacerdotes celebram a missa nestas praias», disse. «Depois da missa, benzemos os instrumentos de trabalho dos pescadores e os pontos de venda de peixe».

Interrogada sobre o que lhe permite dar continuidade ao apostolado a favor dos pescadores e das suas famílias, a irmã Mumbua disse que se inspira na sua fé em Deus e na alegria que o seu ministério traz à sua vida religiosa.

«Sou uma religiosa feliz que trabalha nas periferias, como nos pede o Papa Francisco», concluiu. «O meu amor a Deus, apoiado por voluntários, ajudantes e pela diocese católica de Nakuru, faz-me ir em frente. Dou graças a Deus pela vocação dentro da vocação, pelo ministério a favor dos pescadores e dos seus associados; o meu é um ministério de presença».