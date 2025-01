Pio Brasileiro, Roma: novo Conselho de Presbíteros Estudantes

Novo Conselho de Presbíteros Estudantes do Pontifício Colégio Pio Brasileiro é empossado pela Direção do Colégio: terá papel ativo na vida comunitária e ganha um espaço dedicado aos departamentos.

Padre Robson Caramano – Pio Brasileiro

Na noite desta quinta-feira, 09 de janeiro de 2025, o Conselho de Presbíteros Estudantes do Pontifício Colégio Pio Brasileiro foi oficialmente empossado pela Direção do Colégio, composta pelo Padre Valdir Cândido de Morais, Reitor; Dom Armando Bucciol, Diretor Espiritual; e Padre Antonio Marcos Depizzoli, Diretor de Estudos. O novo Conselho é formado por padres residentes no Colégio, eleitos por seus pares em Assembleia Eletiva realizada no último dia 09 de dezembro de 2024.

O Conselho de Presbíteros terá a missão de colaborar diretamente com a Direção, representando os padres residentes e contribuindo para o planejamento, promoção e avaliação de atividades essenciais para a vida comunitária do Colégio nos diversos departamentos. Os novos membros também integrarão o Conselho Comunitário, instância responsável por articular e supervisionar ações que promovam o bem-estar e a unidade entre os residentes.

Celebração Eucarística

Após a Missa de Envio e a Cerimônia de Posse, foi abençoada e inaugurada a Sala dos Departamentos, localizada no subsolo do Colégio. Este novo espaço será um ponto central para os trabalhos das equipes dos departamentos, além de um local de integração e organização das atividades coordenadas pelos membros do Conselho.

Em entrevista, o Padre Valdir Cândido de Morais destacou a importância do Conselho e o papel dos presbíteros na missão da instituição:

"A posse deste Conselho é um marco importante para nossa comunidade. Ele reflete o espírito de serviço e corresponsabilidade que buscamos cultivar no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Que cada um dos membros possa exercer sua missão com dedicação e unidade, ajudando a fortalecer os laços que nos unem e a construir um ambiente ainda mais fraterno e colaborativo."

Membros empossados:

Cônego Leandro Câmara – Coordenador Geral

Pe. Giovani Momo – Secretário

Pe. Robson Caramano – Coordenador de Comunicação

Pe. João Custódio – Coordenador de Pastoral

Pe. Ruan Coutinho da Cruz – Coordenador Social

Pe. Fernando Almeida – Coordenador de Liturgia

Pe. Gustavo Alves Batista – Coordenador de Esportes

Pe. Arnaldo Alves – Coordenador Cultural

Com o novo Conselho empossado e a inauguração de uma infraestrutura estratégica, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro reafirma seu compromisso com a formação, o convívio e a missão dos presbíteros que residem no “pedacinho do Brasil em Roma”.