O Patriarca ortodoxo Yohanna X estende a mão aos novos líderes políticos da Síria

“A nossa cruz continuará a abraçar a meia-lua da tolerância”. Na sua homilia no início do ano, o patriarca Ortodoxo Grego de Antioquia recorreu novamente a imagens e frases marcantes para relembrar a natureza autóctone das comunidades cristãs presentes na Síria.

Vatican News

“Estendemos a nossa mão para trabalhar com vocês na construção da nova Síria e esperamos que o sr. Al-Sharaa e a sua nova administração, por sua vez, nos estendam a mão”, disse Yohanna X, patriarca greco-ortodoxo de Antioquia, no longo sermão pronunciado na terça-feira, 1º de janeiro, durante a celebração da missa de Ano Novo na catedral greco-ortodoxa de Damasco.

Em seu discurso, o Patriarca quis enviar mensagens explícitas de disposição para cooperar com Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammad al-Jolani, o líder do Hayat Tahrir al Sham (HTS), o grupo islâmico que liderou a ofensiva que culminou com a derrubada do regime de Bashar al Assad. Precisamente al.Sharaa é agora também considerado pelos círculos políticos e mediáticos internacionais como o “homem forte” da “Nova Síria”.

Na sua homilia no início do ano, o patriarca Ortodoxo Grego de Antioquia recorreu novamente a imagens e frases marcantes para relembrar a natureza autóctone das comunidades cristãs presentes na Síria: “Passaram-se épocas e épocas. Reinos e impérios se sucederam. A raiz da nossa permanência nesta terra sempre foi a fé que ouvimos da boca dos Apóstolos”. Yohanna X desejou particularmente reivindicar o envolvimento do Patriarcado greco-ortodoxo de Antioquia em todas as tentativas históricas de uma matriz nacionalista que, após o fim do Império Otomano, visava estabelecer na Síria uma soberania política árabe baseada na cooperação fraterna entre cristãos e muçulmanos, emancipada de qualquer interferência neocolonial exercida por potentados externos. “Nós”, lembrou o Patriarca, entre outras coisas, ‘viemos da Igreja do Patriarca Elias IV Moawad, o Patriarca dos Árabes, que há meio século, em fevereiro de 1974, falou em árabe na cúpula islâmica em Lahore, no Paquistão, e sua voz ressoou em todo o mundo, como a do porta-voz de todos os muçulmanos e cristãos naquela cúpula, que foi dedicada a Jerusalém’.

Na nova fase que a Síria está atravessando, continuou Yohanna X, ‘a elaboração de uma ’constituição moderna' parece ser fundamental, incentivando a participação de todos em sua elaboração, superando a lógica da dialética entre as minorias e a maioria em uma base sectária. “Nossa cruz”, reiterou o Patriarca, “continuará a abraçar a meia-lua da tolerância nesta terra e a abraçar nela toda alma tolerante que busca agradar ao Senhor do mundo, nesta terra onde plantamos juntos seu direito abençoado.”

O Patriarca também relembrou os sofrimentos da “Palestina crucificada” e as tribulações do Líbano, pedindo aos políticos do País do Cedro que “elejam um Presidente da República o mais rápido possível”. A última oração do Patriarca foi dedicada aos dois metropolitas de Aleppo, o ortodoxo sírio Mar Gregorios Yohanna Ibrahim e o greco-ortodoxo Boulos Yazigi (irmão do próprio Patriarca Yohanna X), que foram sequestrados em 2013 e nunca mais foram encontrados.

Na terça-feira, 1º de janeiro, segundo informações divulgadas pelo novo “Comando geral sírio”, o líder do HTS Ahmed al-Sharaa se reuniu com representantes das comunidades cristãs presentes na Síria, fazendo circular fotos do encontro através de seus canais nas redes sociais.

Fonte: Agência Fides