Palotinos realizam Encontro Provincial em Vale Vêneto

Padre Judinei Vanzeto, SAC

Em sintonia com as celebrações do Ano Jubilar Palotino, a Província Nossa Senhora Conquistadora realizou o Encontro Provincial de 2025 entre os dias 2 e 6 de janeiro. O evento reuniu cerca de 70 membros para momentos de espiritualidade, formação, planejamento e confraternização, fortalecendo o carisma de São Vicente Pallotti.

Comemorando os 230 anos de nascimento de São Vicente Pallotti, o Ano Jubilar Palotino inspira toda a Família Palotina a renovar seu compromisso com o apostolado e com a missão universal da Igreja. Este espírito será vivido intensamente ao longo do ano, por meio de atividades que reforçam a comunhão, a missão evangelizadora e a dedicação aos mais necessitados, vivenciados com alegria e esperança.

O encontro foi oficialmente aberto com uma Celebração Eucarística presidida pelo Conselho Provincial, marcando o início do evento e das celebrações do Ano Jubilar na Província. Durante a abertura, também foi mencionado o contexto dos desafios climáticos enfrentados pelo povo gaúcho. Após a apresentação da programação, os participantes se reuniram em um momento fraterno, com um brinde e um café colonial.

Celebração Eucarística

O tema central do segundo dia, “o apostolado de Jesus: uma Igreja em saída”, foi conduzido pelo assessor, antropólogo e padre Joachim Andrade, da Congregação do Verbo Divino. A reflexão destacou a necessidade de uma Igreja dinâmica e comprometida com sua missão evangelizadora.

O terceiro dia iniciou-se com a oração do Terço no Cemitério Palotino, em memória dos membros falecidos. Na sequência, ocorreu a Assembleia da Sociedade do Apostolado Católico (SVP) e do Escritório Provincial de Economia e Coordenação (EPEC), sob a coordenação do Reitor Provincial, presidida pelo padre Gilberto Antônio Orsolin.

O dia foi enriquecido com apresentações sobre animação vocacional e formação de vocações adultas, além de momentos esportivos. O ponto alto foi a Missa na Igreja Matriz de Vale Vêneto, que incluiu a Consagração Perpétua dos jovens Everton Bruno Bento, Jonas Gabriel Vilela e Matheus Aurélio Bernardi, reafirmando o compromisso com o carisma palotino.

Encontro Provincial em Vale Vêneto

O domingo foi dedicado à Celebração Eucarística em ação de graças pelos jubilares de 2025. Pela manhã, os participantes refletiram sobre o espírito de pertença e os desafios econômicos da Província.

No dia 6 de janeiro, a Celebração Eucarística final foi dedicada às missões palotinas em Manaus, Moçambique e Mato Grosso do Sul, ressaltando o compromisso missionário da Província. Durante o encerramento, o Conselho Provincial apresentou comunicados importantes, incluindo transferências e novidades da Editora Rainha. O evento foi concluído com a avaliação geral e a eleição da equipe organizadora para o próximo Encontro Provincial, em 2026.

Encontro Provincial em Vale Vêneto

De acordo com o padre Gilberto, "que a nossa presença de esperança seja muito concreta: que nos leve a repartir o pão com o faminto, a acolher em casa os pobres e peregrinos, a acolher o nu, acolher de coração aberto o indigente e prestar todo o socorro ao necessitado, promover a justiça e a paz. A assim o Senhor Jesus vai saciar a nossa sede e renovará o vigor do nosso corpo, seremos uma fonte que jamais secará".

Encontro Provincial em Vale Vêneto

Foto: Padre Helton Souza, SAC