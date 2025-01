Padre Romanelli: a vida volta lentamente a Gaza, o Papa sempre ao nosso lado

Nestas primeiras horas de trégua, o pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza conta como está a vida, fala de “um passo em direção à paz” e da proximidade de Francisco durante todo o conflito. Sábado à noite, o telefonema do Papa para incutir esperança e confiança na paz.

Benedetta Capelli – Vatican News

Ver o mar depois de mais de um ano, andar de bicicleta, procurar nos restos da própria casa algo que seja uma âncora para o passado, que não apague o que se viveu antes: uma foto, um objeto que dê esperança para o amanhã e força para reconstruir o futuro. Essas são as imagens que o padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza, contou à mídia do Vaticano, alcançado poucas horas após o início do cessar-fogo.

É possível começar a respirar aliviado em Gaza?

Sim, sem dúvida, embora no momento em que o cessar-fogo foi declarado ainda houvesse tiros e bombardeios, houve um atraso na divulgação dos nomes dos reféns, mas agora o cessar-fogo iniciou. Realmente há esperança, as pessoas estão começando a pensar, a viver. Aqui há vários refugiados que querem ir para sua casa ou para o local onde moravam, mas até agora isso não é permitido porque é uma zona militar e porque o exército vai se retirar aos poucos. Alguns querem ir para o mar, especialmente os pescadores. Gaza fica no Mediterrâneo, portanto, depois de mais de um ano, eles querem ver o mar. A autoridade israelense explicou que ainda não é possível chegar perto do mar para pescar ou nadar, mas muitos queriam nadar, apesar do frio. Certamente há alívio, as pessoas estão começando a pensar em como reconstruir suas casas, como retomar suas vidas, mas ainda há incerteza.

Igreja da Sagrada Família em Gaza

Uma importante ajuda humanitária chegará em breve, pois também há uma grande necessidade disso.

Gaza está realmente destruída em todas as suas estruturas, pouquíssimas delas estão de pé, portanto, a ajuda humanitária é necessária, absolutamente necessária. Espera-se que a ajuda humanitária consista em alimentos, água de boa qualidade, diesel, que é necessário para os geradores e para todo o sistema elétrico. As pessoas já estão esperando para ver como poderão reconstruir suas casas, mas isso não está incluído na primeira etapa do acordo de cessar-fogo, porém serão 600 caminhões, em vez dos 400 que vieram antes da guerra. Durante a guerra, havia dias em que nada chegava, portanto, 600 é um bom número, mas certamente não é suficiente, mas esperamos que a vontade daqueles que aceitaram o cessar-fogo e a ajuda internacional se concretizem para salvar essa população de 2,3 milhões de pessoas.

Padre Romanelli com jovens de sua paróquia

Padre Gabriel nos fala sobre a proximidade do Papa Francisco, também na noite passada houve o telefonema habitual que o Papa faz todas as vezes para mostrar sua proximidade, mas na noite passada foi um telefonema especial.

Foi muito bom ontem, ele liga religiosamente às 8 horas aqui, às 7 horas em Roma, então ontem à noite ele ligou. Havia um grande número de refugiados, alguns deles doentes, prostrados, havia crianças pequenas que já estavam dormindo porque era cedo e, como temos pouca luz, nós a usamos, por exemplo, para a Internet. A surpresa foi que um grande número de refugiados veio aqui para dizer obrigado, obrigado por estar sempre conosco, fizeram uma faixa com essas palavras, cantaram para o Papa Francisco, disseram uma frase em espanhol, em árabe, em inglês, em italiano e ele respondeu que era bom vê-los ali e que estava feliz porque a paz estava chegando a Gaza. Essa frase impressionou a todos e sabemos que a trégua, o cessar-fogo não é sinônimo de paz, mas, como diz o Papa Francisco, a paz está chegando, é um passo para o fim dessa guerra e o início de uma nova etapa na vida da Faixa. Desde o início da guerra, ele tem telefonado todos os dias para rezar, dar sua bênção, cuidar um a um das pessoas de Gaza e se tornou, como disse o Patriarca de Jerusalém, um de nossa comunidade, um paroquiano.

Qual é o seu estado de espírito agora e qual é o seu desejo para o futuro?

Na verdade, estamos muito cansados, muito cansados, porque nós não nos esquecemos de que a guerra é terrível em todos os lugares, essa guerra tem sido terrível e, quando relaxamos, o cansaço se instala. Em geral, há um clima de serenidade, de paz, mas é preciso pensar no dia a dia, haverá muito o que fazer e a Igreja sempre estará ao lado das pessoas que precisam espiritualmente, moralmente e materialmente. Agradecemos ao Senhor pela generosidade de tantas pessoas e a Igreja aqui em Gaza, por exemplo, ajudou 10 mil famílias no mês passado, cerca de 60 mil pessoas, doando alguns vegetais e frutas. Estamos esperando há 3-4 dias por mais ajuda, enviada pelo Patriarcado Latino, pelos Cavaleiros de Malta, e que está parada na fronteira. Continuaremos a ajudar. Reabrimos a escola há alguns meses, salvamos o último ano acadêmico de 2023 - 2024 e começamos o de 2024 -2025, mas não podemos receber alunos de fora, é apenas para meninas, crianças e crianças refugiadas, mas esperamos reabrir, reconstruir, há várias estruturas da Igreja que também foram bombardeadas, destruídas, mas o Senhor nos ajudará e, ao lado Dele, há muitos homens de boa vontade que estão em toda parte e também querem ajudar a construir a paz aqui em Gaza e em toda a Terra Santa!