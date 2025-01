O trabalho dos trinitários em apoio aos cristãos perseguidos

Fundada em 1999, a Solidariedade Trinitária Internacional promove programas e ações em áreas onde os cristãos são frequentemente vítimas de violência e opressão. Segundo o Presidente Padre Serrano, em lugares onde não podem viver sua fé, os cristãos estão aumentando em número

Antonio Tarallo – Vatican News

Vinte e cinco anos de amor pelos cristãos perseguidos: esta é a SIT (Solidariedade Trinitária Internacional), o órgão criado dentro da Ordem da Santíssima Trindade e dos Cativos para promover atividades e projetos para ajudar os cristãos perseguidos em todo o mundo. Afinal de contas, os temas da perseguição e da liberdade religiosa sempre estiveram no centro do carisma da Ordem Trinitária. Fiel à missão redentora e às raízes evangélicas presentes na Regra da ordem instituída por São João de Matha em 1193, a SIT nasceu em 1999 do Capítulo Geral extraordinário celebrado em Ariccia (na província de Roma) no contexto da celebração do VIII centenário da aprovação da Regra e do IV centenário da reforma ordenada por São João Batista da Conceição.

Onde ser cristão significa risco de vida

O objetivo específico da SIT é aumentar a conscientização sobre aqueles que são perseguidos por causa de sua fé. Isso é feito por meio de programas e ações concretas de libertação e acolhimento nos países onde, ainda hoje, chamar-se de cristão significa correr risco de vida. Não são poucos os territórios envolvidos. Ao longo dos séculos, os Padres Trinitários libertaram centenas de milhares de escravos cristãos e muçulmanos e continuam a fazê-lo hoje: “Nossos projetos”, explica o Padre Trinitário Antonio Aurelio Fernández Serrano, presidente da SIT, “estão presentes em países como o Sudão e o Sudão do Sul, onde literalmente ‘libertamos’ vários jovens”. E há também a Índia, onde drama da perseguição aumenta cada vez mais. Estamos na Síria, onde desde o início da guerra - antes, a convivência entre cristãos e muçulmanos era pacífica - o problema dos cristãos perseguidos é cada vez mais urgente. Da mesma forma, no Iraque, sem esquecer a África: na Nigéria, colaboramos com muitos projetos para refugiados. Por fim, Cuba, onde uma perseguição silenciosa é perpetuada”.

Testemunhos que são luzes de esperança

A partir da lista do Padre Fernández Serrano, pode-se entender bem o cenário desolador: um mapa de dor, como poderíamos chamá-lo. Os Herodes da Terra que se enfurecem especialmente contra as crianças ainda são muitos. Aqueles que estão longe dessas zonas de morte dificilmente conseguem entender. No entanto, em todo esse cenário desolador, há também luzes de esperança. “O testemunho que esses cristãos dão nos ajuda. Pessoalmente, isso me faz crescer na fé”, confidenciou o presidente: “Eles estão preparados para perder a vida, mas não para renunciar à sua fé. Por exemplo, eu me lembro de um episódio com uma emoção especial. Estávamos em Qaraqosh, no Iraque, para visitar a casa onde havia uma menina que teve as pernas amputadas por ter sido vítima da explosão de uma bomba. Dois dias depois, era seu aniversário. Então perguntamos: “O que você quer de presente?”. Achamos que ela responderia: muletas ou uma cadeira de rodas elétrica. Nada disso. Ela não buscava nada para seu bem-estar físico. Ela só nos pediu a possibilidade de, no futuro, poder visitar Lourdes. Em nosso mundo ocidental, dificilmente poderíamos entender isso, porque entramos em uma dinâmica relativista de buscar apenas o bem-estar físico. Em vez disso, eles nos dão um ótimo exemplo de como viver nossa fé”.

Aumenta o número de cristãos em lugares que não podem viver sua fé

Esse é apenas um dos muitos episódios que Fernández Serrano pode contar, que diante dos números de perseguições fica chocado, mas ao mesmo tempo enfatiza um fato que faz refletir e consegue dar à Igreja um vislumbre de esperança: “É verdade, há muitos cristãos que estão sofrendo perseguições. Mas, precisamente naqueles lugares onde não podem viver sua fé, os cristãos estão aumentando em número. Essa é uma grande responsabilidade para nós, trinitários, porque sabemos que o sangue desses irmãos e irmãs que está sendo derramado é algo precioso para Deus e, portanto, nós também devemos dar grande valor a ele: devemos reconhecer que o sangue desses cristãos perseguidos não é derramado apenas para manter a fé, mas para que a Igreja possa continuar a existir no mundo”, conclui o presidente da Solidariedade Trinitária Internacional.