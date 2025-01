Nova gestão da União Brasileira de Educação Católica toma posse

A nova gestão do Grupo UBEC, União Brasileira de Educação Católica, tomou posse em 30 de janeiro, liderada por Irmã Teresinha Ambrosim, Irmão Paulo Fossatti e Padre Isaac Celestino Assis. A UBEC administra colégios, universidades e polos de Educação a Distância, mantendo sua missão de formação humanista e compromisso social.

A nova gestão do Grupo UBEC, composta por líderes da educação católica, tomou posse oficialmente hoje, 30 de janeiro, em cerimônia realizada no auditório da Universidade Católica de Brasília (UCB). A data marca o início de um novo ciclo para a União Brasileira de Educação Católica (Grupo UBEC), que segue com a missão de manter e expandir seu legado de compromisso com a educação no Brasil e no exterior.

A eleição dos novos membros foi realizada em Assembleia Geral Ordinária na primeira semana de janeiro, em Brasília. A partir deste ano, a entidade estará sob a liderança de Irmã Teresinha Ambrosim, eleita presidente do Conselho das Associadas, Irmão Paulo Fossatti, presidente do Conselho de Administração, e Padre Isaac Celestino Assis, nomeado vice-presidente do Conselho de Administração.

Em seu discurso de posse, os novos dirigentes reafirmaram o compromisso do Grupo UBEC com a educação integral e transformadora. “Nosso desafio é avançar, mantendo os princípios que nortearam a criação do Grupo UBEC: excelência acadêmica, formação humana e o compromisso com as comunidades que atendemos”, afirmou o Irmão Paulo Fossati, que também faz parte do Conselho Provincial da Rede La Salle Brasil-Chile.

A nova gestão assume com a missão de fortalecer o papel das instituições associadas do grupo, que incluem escolas e universidades em diversas regiões do Brasil, além de polos de Educação a Distância nos Estados Unidos e no Japão. A vigência da nova administração iniciou no dia 1º de janeiro de 2025, e a cerimônia de hoje, além de marcar a posse formal, simboliza a continuidade de um trabalho voltado para a excelência educacional.

Cerimônia de posse

Nova gestão

A presidente do Conselho das Associadas, Irmã Teresinha Ambrosim, tem uma longa trajetória na educação e na formação religiosa. Ela é graduada em Pedagogia e possui especializações em diversas áreas, incluindo Orientação Educacional e Administração Escolar. Além disso, tem formação em Teologia, com ênfase em Pastoral Juvenil e Catequética.

Irmão Paulo Fossatti, presidente do Conselho de Administração, é doutor em Educação, com pós-doutorado em Ciências da Educação. Com uma vasta experiência acadêmica, ele também é especialista em Administração Escolar e Neurociência, e é pesquisador associado à Universidade do Algarve, em Portugal. Sua atuação no Conselho Provincial da Rede La Salle Brasil-Chile também complementa sua formação de liderança no setor educacional.

O vice-presidente do Conselho de Administração, Padre Isaac Celestino Assis, é mestre em Educação e possui um MBA em Planejamento e Gestão Educacional. Sua trajetória inclui também especializações em áreas como Juventudes no Mundo Contemporâneo e Protagonismo Juvenil, reforçando o olhar atento às novas demandas educacionais.

Sobre o Grupo UBEC

A União Brasileira de Educação Católica (Grupo UBEC) é uma organização civil sem fins lucrativos, com atuação em várias regiões do Brasil e no exterior, oferecendo educação de qualidade a milhares de estudantes. Tem como associadas as instituições La Salle, Marista Centro-Norte, Salesianos, Estigmatinos, Instituto Católico de Minas e Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora.

O grupo administra cinco unidades de Educação Básica — Colégio Católica Brasília (DF), Colégio Católica Curitiba (PR), Colégio Católica Machado de Assis (SC), Colégio Católica Padre de Man (MG) e Colégio Católica Timóteo (MG) — e três instituições de Ensino Superior, além de atuar em 45 polos de Educação a Distância, com unidades nos Estados Unidos e Japão.