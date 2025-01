Sacerdote assassinado a tiros na Nigéria

Em 2024, no continente africano foram assassinados dois sacerdotes na África do Sul, um na República de Camarões e um na Nigéria, além de um catequista e um voluntário em Burkina Faso, e um leigo na República Democrática do Congo.

O perído do Natal para a comunidade católica da Diocese nigeriana de Nnewi foi marcado pela morte de um sacerdote, assassinado a tiros na noite de 26 de dezembro, festa litúrgica de Santo Estêvão, primeiro mártir.

O carro onde estava padre Tobias Chukwujekwu Okonkwo foi interceptado por um grupo de pessoas não identificadas, enquanto viajava pela via expressa Onitsha-Owerri, em Ihiala, sudeste da Nigéria, informou um comunicado da diocese. Ele foi morto com vários tiros entre 19h e 20h, precisa a nota.

O sacerdote também era farmacêutico e dirigia vários estabelecimentos de saúde locais, como escolas de enfermagem, obstetrícia e o laboratório médico do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Ihiala. E enquanto no comunicado a diocesepede a todos “orações e Missas” pela alma do padre Tobias, a polícia investiga o ocorrido, buscando determinar as motivações do crime.

A morte do padre Tobias se soma àquelas relatadas no dossiê recentemente publicado pela Agência Fides sobre missionários e agentes pastorais assassinados em 2024. Assim, com o assassinato do Pe. Tobias, os agentes pastorais e missionários mortos no ano de 2024 chegam a 14, sendo 9 sacerdotes e cinco leigos.

Especificamente no continente africano, foram assassinados dois sacerdotes na África do Sul, um na República de Camarões e agora um na Nigéria, além de um catequista e um voluntário em Burkina Faso, e um leigo na República Democrática do Congo.

*Com Agência Fides