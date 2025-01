Fiéis em oração na Nigéria (Copyright: Aid to the Church in Need)

Nigéria: duas religiosas sequestradas no sudeste do país são libertadas

A Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria de Onitsha anunciou a libertação das duas religiosas sequestradas em 7 de janeiro no Estado de Anambra, no sudeste da Nigéria.

Vatican News "Com alegria, anuncio que as nossas queridas irmãs Vincentia Maria Nwankwo e Grace Mariette Okoli, sequestradas na noite de terça-feira, 7 de janeiro de 2025, foram libertadas incondicionalmente e com boa saúde". Foi assim que a Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria de Onitsha anunciou a libertação das duas religiosas sequestradas em 7 de janeiro no Estado de Anambra, no sudeste da Nigéria. "Agradecemos a Deus e a todos vocês por suas orações e apoio durante esses dias difíceis e incertos. Bendito seja Deus para sempre através de Maria, nossa Mãe", conclui o comunicado, divulgado pela Agência Fides.