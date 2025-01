Mianmar. Mensagem do cardeal Maung Bo para 2025: a violência deve chegar ao fim

Vatican News Ouça e compartilhe O cardeal Charles Maung Bo, arcebispo de Yangun e presidente dos bispos de Mianmar, pediu em sua mensagem de Ano Novo o fim imediato da violência na nação devastada pela guerra, priorizando a vida dos civis e trabalhando para a reconciliação. "O ciclo de violência deve chegar ao fim", escreve o cardeal em sua mensagem, que foi retransmitida em inglês pela agência de notícias católica Ucanews, conclamando os líderes da nação atingida pela guerra civil a acabar com a violência trabalhando pela cura e reconciliação. "Devemos nos unir para proteger os civis, especialmente as crianças inocentes, do perigo. Famílias destroçadas devem ser reunidas e aqueles que não têm voz devem ser ouvidos." A violência eclodiu em 1º de fevereiro de 2021, quando a junta militar tomou o poder, depondo um governo eleito. Até o momento, pelo menos 5.350 civis morreram na guerra civil. Mais de 3,3 milhões de pessoas foram deslocadas em um país de 54 milhões de habitantes. A guerra também levou mais da metade da população a viver abaixo da linha da pobreza, de acordo com relatórios da Onu. Que 2025 seja o ano em que a paz floresça em cada coração Leia também 22/12/2024 Um Natal marcado pela guerra, em Mianmar, entre temores e deslocamentos A situação atual é de o país dividido: de um lado, a região central e as principais cidades, como Naypyidaw, Yangon, Mandalay, estão sob total controle do regime; de outro, os ... "Sonhamos com um Mianmar onde nenhuma vida seja diminuída, nenhuma comunidade marginalizada e onde a paz não seja um ideal abstrato, mas uma realidade compartilhada", diz o purpurado. "Que 2025 seja o ano em que a paz floresça em cada coração e em cada canto de Mianmar", é o desejo do arcebispo. "Que os deslocados encontrem refúgio, os marginalizados sejam elevados e os jovens se levantem com esperança inabalável para retomar o futuro que merecem." O cardeal Bo delineia uma visão para o caminho da paz em Mianmar. Ele pede o fim imediato da violência e a proteção dos civis, especialmente das crianças, enfatizando que "nenhuma vida seja diminuída, nenhuma comunidade marginalizada". A reconciliação como o caminho para a paz Leia também 25/03/2024 Mianmar, cardeal Bo: "Abraçar o alvorecer da paz" Em uma carta difundida no Domingo de Ramos pelo arcebispo de Yangun, um apelo "para acabar com as longas noites de conflito e medo". Uma oração para que Deus "abranda os corações ... Os pensamentos do arcebispo se voltam especialmente para os jovens, que são "os arquitetos da paz". "Ao oferecer educação, espaços seguros e oportunidades, nós os capacitamos a reconstruir não apenas suas vidas, mas também a alma de nossa nação." O líder da Igreja católica em Mianmar também aponta a reconciliação como o caminho para a paz. "A reconciliação não é apenas um processo; é uma escolha, uma escolha de amar para além da dor, de construir para além da destruição". O estabelecimento da justiça e da dignidade também leva à paz. "A verdadeira paz - observa o cardeal - transcende a ausência de guerra; ela incorpora a presença de justiça, segurança e dignidade para todos. A paz é construída sobre o alicerce da confiança, alimentada pela compaixão e sustentada pela esperança". (com Sir)