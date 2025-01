Malásia tem duas novas edições da Bíblia na língua local

A edição "Alkitab Kudus Malaysia" é o resultado de um novo processo de tradução iniciado pela Sociedade Bíblica em 2011, com o objetivo de atender à crescente demanda das Igrejas de língua malaia por uma tradução formal mais próxima dos textos bíblicos originais.

Alicerçar a fé na Palavra de Deus: com este espírito, a comunidade cristã de Sarawak, região da ilha de Bornéu malaio, festeja no Ano do Jubileu o lançamento e a publicação de duas novas edições da Bíblia na língua bahasa malaia: a " Alkitab Kudus Malaysia" ou "Alkitab Berita Baik Edisi Studi". A publicação, aos cuidados da Sociedade Bíblica da Malásia em colaboração com o organismo ecumênico "Associação de Igrejas de Sarawak", tem como objetivo fortalecer e enriquecer a vida espiritual dos cristãos em todo o país, especialmente na região de Borno, na Malásia insular.

Ao anunciar a publicação em um encontro realizado em 21 de janeiro em Kuchingno, no âmbito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, o Rev. Datuk Danald Jute, secretário geral da Associação de Igrejas de Sarawak, comentou que "o mais bonito sobre as traduções da Bíblia é que elas recordam a todos que Deus fala e entende todas as línguas. Assim, o Bahasa Malaysia se torna não apenas nossa língua nacional, mas também uma língua sagrada por meio da qual Deus fala conosco. Os cristãos podem usar essas Bíblias como ferramentas para se aproximarem de Deus e compartilhar sua mensagem."

Para realizar as novas traduções da Bíblia foram necessários anos de estudo e dedicação, explicou ele. De fato, “compreender a língua, a cultura e a teologia foi fundamental para garantir que a Palavra de Deus fosse transmitida com precisão”.

Graças aos novos avanços tecnológicos e ao novo software que ajudaram os estudiosos, o trabalho foi concluído em um tempo de 13 anos, em vez do tempo estimado 20. Por isso, todos expressaram sua gratidão aos tradutores, pesquisadores e a todos aqueles que trabalharam para tornar o lançamento possível. As traduções constituirão "uma pedra angular para fortalecer a fé de Cristãos de língua malaia, preparando-os para viver e compartilhar o Evangelho", observaram os presentes.

A edição "Alkitab Kudus Malaysia" é o resultado de um novo processo de tradução iniciado pela Sociedade Bíblica em 2011, com o objetivo de atender à crescente demanda das Igrejas de língua malaia por uma tradução formal mais próxima dos textos bíblicos originais. Diferentemente da edição "Alkitab Berita Baik" - uma adaptação da Bíblia que emprega a abordagem de "equivalência dinâmica" na tradução - a Alkitab Kudus Malaysia adere a uma abordagem de "equivalência formal", tornando-o ideal para pesquisa acadêmica, uma análise mais aprofundada estudo e comparação com a terminologia aramaica e grega.

"O projeto envolveu meticulosas considerações linguísticas, teológicas e culturais para criar o que agora é considerado uma Bíblia totalmente malaia. Com sua conclusão, a Alkitab Kudus Malaysia se apresenta como um testamento do comprometimento da Igreja da Malásia em entender a Palavra de Deus na sua máxima profundidade ", enfatiza a Sociedade Bíblica. "Esta Bíblia não é apenas uma tradução; é um presente para a Igreja da Malásia. Ela permite um envolvimento mais profundo e preciso com as Escrituras para estudo, oração e adoração", disse o secretário geral da Sociedade Bíblica, Rev. Mathew K . Trocadilho.

Por outro lado, a "Alkitab Berita Baik Edisi Studi" é enriquecida com comentários, referências e notas explicativas para ajudar até mesmo leitores não especialistas, ou seja, todas as pessoas batizadas, a adquirir uma compreensão mais profunda das Escrituras.

"Esta Bíblia preenche uma lacuna, oferecendo a Palavra de Deus de uma forma compreensível e fornecendo a todos os instrumentos para compreendê-la ainda melhor." Sobretudo para que cada batizado possa fazer, no seu caminho espiritual, a passagem da Palavra de Deus para a vida e da vida para a Palavra.

*Agência Fides