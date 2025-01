Krajewski inaugura dormitório feminino no Baixo Salento

O esmoleiro do Papa está na Puglia, onde dentro da "Casa da Caridade São José", em Melissano, na província de Lecce, inaugura um local de acolhimento para mulheres vítimas do tráfico de pessoas e violência.

Benedetta Capelli – Vatican News

"A caridade sempre se move como o vento, nunca fica parada." A imagem utilizada pelo pe. Oronzo Stefanelli, pároco da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano, na província de Lecce, na Itália, explica bem o motivo pelo qual se decidiu oferecer às mulheres vítimas do tráfico de pessoas e da violência um lugar onde podem encontrar uma casa. Após a reforma de um edifício paroquial em desuso e a inauguração da “Casa da Caridade de São José”, em 6 de maio de 2023, a comunidade decidiu fazer mais e por isso consertou 4 quartos com banheiros localizados no primeiro andar. Uma obra que se tornou possível graças aos fundos diocesanos, aos 8 por mil e às contribuições de muitos benfeitores de Melissano. “É uma gota de água”, sublinha pe. Stefanelli, “que esperamos que contribua para reduzir os perigos a que algumas mulheres sozinhas podem estar sujeitas: exploração, exclusão social e o consequente desvio”.

Um dos quartos destinados a dormitório feminino

Um compromisso com as mulheres maltratadas

A inauguração se realiza nesta quarta-feira, 29 de janeiro, precedida pela missa celebrada pelo esmoleiro do Papa, cardeal Konrad Krajewski, junto com o bispo de Nardò-Gallipoli, dom Fernando Filograna, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano. A seguir, a bênção da estrutura, na via Leonardo da Vinci n° 21, confiada aos agentes da Caritas paroquial. Além de ser um dormitório, a Casa da Caridade de São José pretende dar atenção à formação dos menores que ficarão na estrutura para evitar também a evasão escolar e, graças ao apoio de voluntários, eles terão um melhor acesso aos recursos culturais presentes no território. O compromisso da diocese também vai além, para uma rede de associações locais engajadas na promoção social, cultural e do trabalho.

Capela na Casa da Caridade de São José

Viver a caridade evangélica

Pe. Oronzo diz que este impulso de procurar um espaço visível onde encarnar, viver e testemunhar a caridade evangélica nasceu depois da pandemia e olhando para o território do Baixo Salento, onde não só as pessoas locais batem às portas da Igreja, mas também muitos cidadãos de países não pertencentes à UE que fugiram de guerras e da violência. Nessas terras, a Covid contribuiu para o aumento do desemprego, do trabalho não declarado, da criminalidade comum e, muitas vezes, o crime organizado encontrou terreno fértil. Daí o compromisso de criar a Casa da Caridade de São José com a iminente abertura do dormitório feminino. A obra faz parte da rede de serviços da Caritas diocesana, que já administra as lojas solidárias em Copertino e Casarano, os refeitórios sociais em Gallipoli, Nardò e Casarano, o dormitório masculino em Gallipoli e o centro socioeducativo em Boncore. “Tudo é fruto de um amor gratuito”, explica o pároco Stefanelli, “típico do estilo evangélico, que olha os pobres não como um problema, mas como um recurso a ser valorizado”.