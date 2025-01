Jesus, o Esperado pelas Nações e Esperança viva para o mundo!

Em Cristo a humanidade atinge a sua consciência mais luminosa, e sua vocação mais verdadeira a filiação divina.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

A Solenidade da Epifania revela plenamente o mistério do Natal, alcançando sua dimensão universal para toda a humanidade. A Estrela de Belém e os Sábios de Oriente mais conhecidos como Reis Magos, visibilizam a busca, o itinerário espiritual e o encontro com o Salvador. De fato, oferecem um caminho que passa por discernir e acolher os sinais de esperança e libertação que nunca faltam na história e na Criação.

Mas que devem ser iluminados com a Palavra de Deus para acertar o rumo e chegar ao reconhecimento do Menino Deus. Diante Dele prostrar-se em adoração sincera e amorosa oferecendo como presentes o incenso de nossa oração fiel e generosa, o ouro de aceitar pela caridade operosa o Reinado de Deus e finalmente a mirra de nossa entrega e comprometimento que passa pela cruz.

É importante ainda assinalar que estes sábios representam o diálogo de todos os povos e nações com Cristo o único a atender plenamente todos os desejos e aspirações mais profundas dos homens e mulheres e das suas culturas.

Em Cristo a humanidade atinge a sua consciência mais luminosa, e sua vocação mais verdadeira a filiação divina. Depois de vê-lo e adorá-lo com alegria e agraciados pelo encontro que lhes fez mudar o sentido de suas vidas retornaram a seus destinos por um caminho diferente, deixando de lado a Jerusalém do Rei Herodes, lugar do poder despótico e da soberba assassina.

Neste novo ano vamos tornar-nos peregrinos e testemunhas da esperança, oferecendo ao mundo e partilhando com todos povos raças e culturas, o anuncio da perola de infinito valor, Jesus Cristo o Salvador esperado por todas as Nações, construindo e edificando um mundo mais solidário, fraterno e equitativo onde todos tenham vida em abundância, curando e restaurando a Casa Comum. Deus seja louvado!