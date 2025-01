Irmãs Paulinas no Brasil realizam o 12º Capítulo provincial

Encontro reúne 22 religiosas para reflexão e discernimento da vida e da missão apostólica em preparação ao 12º Capítulo Geral da Congregação.

Irmã Ivonete Kurten, fsp e Irmã Viviani Moura, fsp

Em tempos de transformação digital que interfere em todas as dimensões da vida humana e geram grandes inquietações nos seguimentos de produção de conteúdos com o advento da Inteligência Artificial (IA) e, de modo particular, na vida da Igreja e nos seus processos de transmissão da fé e de evangelização, e em tempos de sinodalidade e Ano Jubilar, as Filhas de São Paulo (Irmãs Paulinas), em todas as comunidades do mundo se preparam para celebrar o seu 12º Capítulo Geral da Congregação, que será realizado em Roma, Itália, entre os dias 7 de setembro a 7 outubro de 2025, estudando e refletindo o tema capitular: “Impulsionadas pelo fogo do Espírito, ouvindo a humanidade de hoje, comunicamos o Evangelho da esperança”.

No Brasil, o Capítulo Provincial se realiza de 15 a 31 de janeiro de 2025, com a presença de 22 irmãs, sendo que 7 irmãs participam por direito (irmãs do Governo provincial) e 15 eleitas pelas 167 irmãs que compõem a província brasileira.

Encontro reúne 22 religiosas para reflexão e discernimento da vida

Impulsionadas pelo fogo do Espírito

No início dos trabalhos, Irmã Ana Marlene Konzen, superiora provincial, destacou que o protagonista da Assembleia Capitular será o Espírito Santo como destaca o tema capitular: “Irmãs, o tema do Capítulo Geral nos ilumina para vivermos bem a Assembleia Capitular. O Espírito Santo como fogo, ‘presença viva e atuante em nós desde o dia do nosso Batismo, é uma força criativa que purifica e renova, que ... nos transforma por dentro, nos regenera e nos torna capazes de amar’” (Papa Francisco - Ângelus, 14 de agosto de 2016). Destacou ainda o pensamento do fundador, o beato Tiago Alberione, sobre o Espírito Santo como “força criativa”. É um fogo com duas chamas: “O verdadeiro amor de Deus nunca pode ser separado do verdadeiro amor aos outros: são um único fogo com duas chamas. Ou são uma única chama que, ao subir em direção ao céu, se chama amor a Deus, ao espalhar o seu calor, se chama amor ao próximo” (Subsídio 12º CG/01), afirmou a Superiora Provincial.

Encontro reúne 22 religiosas para reflexão e discernimento da vida

Um chamado à sinodalidade

“Vocês são importantes para a vida da Igreja”, foi uma das afirmações do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo na homilia da Celebração Eucarística de abertura do Capítulo Provincial das Irmãs Paulinas. O Cardeal destacou a relevância do recente Sínodo sobre a Sinodalidade e como ele inspira o momento vivido pelas Irmãs Paulinas. “Acabou de ser celebrado o Sínodo sobre a sinodalidade da Igreja, e o documento final insiste muito sobre esta busca da vivência sinodal da Igreja, que pode ser traduzida em uma maior comunhão, participação de todos na vida e missão da Igreja”.

Preparação ao 12º Capítulo Geral da Congregação

Comunhão, participação e missão

O Arcebispo reforçou o desejo de que o Capítulo seja um espaço de discernimento e busca da vontade de Deus. “Desejo que o Capítulo seja também esta experiência de comunhão, participação e missão, no ato e no espaço específico que é a vida do seu Instituto, sua Congregação e também o tema que escolheram para este Capítulo. Na missa de hoje, na oração da coleta, nós pedimos assim: “Senhor, atendei com bondade as preces do vosso povo suplicante, - Nós somos um povo suplicante -, dai-lhe luz para ver o que deve ser feito, coragem para realizar o que viu”. Aqui está toda uma disposição que deve ser da Igreja toda ao longo do caminho, oração da primeira semana do Tempo Comum, tempo da vida da Igreja, da evangelização, da missão. Mas no contexto deste momento, tem um significado particular, dai-nos luz para ver o que deve ser feito. Portanto, o Capítulo é um momento de discernimento, momento de buscar a vontade de Deus sobre aquilo que se propõe o Capítulo”, destacou o Cardeal.

Encontro reúne 22 religiosas para reflexão e discernimento da vida

A importância do carisma da comunicação

O tema do 12º Capítulo Provincial - “Impulsionadas pelo fogo do Espírito, ouvindo a humanidade de hoje, comunicamos o Evangelho da Esperança”, foi considerado inspirador pelo cardeal. “Queridas Irmãs, eu desejo que vocês possam fazer um belo caminho sinodal no seu Capítulo. Um Capítulo que tem claro o seu tema, mas que possa ser inspirado nesta dinâmica da busca, da escuta atenta e do discernimento para procurar aquilo que possa ser a melhor resposta também para a realidade que a Congregação vive e que isto possa trazer muito fruto para a Congregação e para a vida da Igreja. Vocês são importantes para a vida da Igreja. Ainda mais hoje, o carisma que vocês têm, da comunicação, hoje tão necessária, tão importante que a Igreja comunique, de formas novas, de muitas formas, a Igreja toda seja comunicadora”, concluiu o Cardeal.

Programação do Capítulo Provincial

Uma intensa programação será desenvolvida pelas irmãs capitulares nos dias de Capítulo. O método escolhido considera: 1) Frutos dos processos trabalhados; 2) Desafios/Obstáculos; 3) Sinais de “Vida Nova” constatados; 4) Processos que precisam ser priorizados nos próximos anos, além de serem realizadas as avaliações do caminho percorrido pela província das Irmãs Paulinas nos últimos seis anos.

De 19 a 23 de janeiro, as Irmãs Capitulares farão cinco dias de Exercícios Espirituais, com a orientação do Pe. José Laércio Lima, jesuíta, com o tema: Aprender a escutar os impulsos do Espírito na vida pessoal e comunitário-apostólica, condições para ouvir a humanidade e comunicar o Evangelho.

Após os dias de retiro, o tema do capítulo será estudado e refletido usando o método “Conversação no Espírito”, com as seguintes abordagens: Visão Bíblico-Antropológica, tendo como assessor do Pe. Luis Henrique Eloy e Silva; Visão Socioeclesial, pelo Pe. Agenor Brighenti; a Visão Carismática – Comunicar o Evangelho da Esperança segundo a intuição do beato Tiago Alberione, será desenvolvida pela Irmã Helena Corazza e a Comunicação Digital – Comunicar o Evangelho da Esperança com as novas Linguagens da Comunicação, terá como assessor Marcus Túlius.

Na conclusão dos trabalhos, as capitulares aprovarão um texto-síntese das reflexões e intuições que será enviado para a Comissão Pré-capitular que está elaborando o Instrumento de Trabalho do 12º Capítulo Geral da Congregação. Elegerão duas delegadas que participarão do Capítulo Geral e finalmente decidirão qual será a modalidade de transmissão do Capítulo Provincial para as irmãs das 16 comunidades da província. Após a avaliação, o Capítulo da província brasileira será concluído com a celebração eucarística presidida por dom Dom Frei João Bosco Barbosa de Sousa, ofm - Bispo Diocesano de Osasco/SP.