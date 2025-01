Cento e vinte anos de missão das Irmãs Missionárias Capuchinhas

Irmãs Missionárias Capuchinhas. No centro, a superiora geral irmã Maria das Neves Martins Franco

A Congregação das Irmãs Missionárias Capuchinhas durante o ano de 2024 celebrou 120 Anos de Fundação. Para comemorar este evento, as religiosas realizaram um Tríduo de oração e celebrações nas realidades onde a Congregação se encontra.

A Congregação das Irmãs Missionárias Capuchinhas foi fundada no Brasil pelo venerável frei João Pedro da cidade italiana de Sexto São João, em 18 de dezembro de 1904. Frei João queria uma congregação brasileira dedicada "à missão indígena, à educação indígena", disse a Superiora Geral da Congregação, irmã Maria das Neves Martins Franco, na entrevista à Rádio Vaticano – Vatican News.

Segundo ela, frei João fundou a congregação com cinco jovens brasileiras do nordeste da cidade cearense de Canindé. "A fundação aconteceu em Belém do Pará, em plena Região Amazônica, onde atuamos por mais de 90 anos. Estamos ali a serviço dos ribeirinhos, dos povos indígenas, numa terra carente de missionários", disse irmã Neves.

