As irmãs que acolhem os peregrinos no Santuário dos pais de Santa Terezinha, na França

Nos dias passados recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News, as irmãs Janaine Muniz de Brito, Nadir Santos da Silva e Catiane Joanal Neitzke. Elas fazem parte do Instituto das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, uma fundação brasileira, agregada à Ordem do Carmelo Descalço, que tem como carisma "Contemplar para evangelizar, à luz do Espírito Santo.

Na conversa com as irmãs Janaine, Nadir e Catiane durante o Programa Em Romaria, as religiosas contaram um pouco sobre a vocação de cada uma e sobre a vida em um Convento. As graças e os desafios de todos os dias e o bálsamo que elas encontram na oração e na contemplação do Santíssimo.

Nascidas em 1984, na cidade de Nova Almeida, Espírito Santo, transferidas para a Diocese de Santo Amaro, São Paulo em 1995 onde estão atualmente a Casa Geral e as casas de formação, as irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo estão em missão na Itália, França e Espanha.

O Instituto religioso de direito diocesano foi fundado pela Ir. Maria José do Espírito Santo e conta atualmente com aproximadamente 200 religiosas que têm como objetivo a evangelização a partir da experiência vivida na oração contemplativa carmelitana e Adoração Eucarística.

Como mensageiras, as irmãs destacaram que a evangelização acontece por meio de várias pastorais nas paróquias, grupos de oração, visita às famílias, animação litúrgica, música, pregação de retiros, missões populares e também pelos meios de comunicação.

A Adoração ao Santíssimo Sacramento tem como objetivo a reparação e a intercessão pela Igreja, pelos sacerdotes e batizados que não vivem mais a fé batismal, que não amam, que não Adoram.

Missão na França

Outra missão assumida com muita alegria é a acolhida dos peregrinos no Santuário São Luis e Santa Zélia, em Alençon - França.

A Casa da Família Martin, casa onde nasceu Santa Teresinha - disseram as religiosas -, oferece um percurso espiritual a partir da vida e espiritualidade do casal Martin, o primeiro casal canonizado juntos na história da Igreja, em 2015.

A missão das irmãs é a acolhida, escuta e oracão que acontece pela apresentação da casa, dos objetos, da história bem como de pistas para a vida cristã e a oração nos tempos atuais, com a possibilidade de visita acompanhada em português, inglês, italiano, espanhol e francês.

Experiência no Santuário

O Santuário propõe uma agenda de retiros, eventos, momentos de oração pelas famílias e neste Ano Jubilar, em que celebramos o Centenário da Canonização de Santa Teresinha e os 10 anos da canonização de seus santos pais o Instituto das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo em parceria com o Santuário de Alençon iniciam um novo projeto de difusão da espiritualidade da Família Martin em língua portuguesa por meio de uma conta Instagram que irá permitir conhecer e aprofundar sobre a mensagem desta família santa para as famílias de nosso tempo.

Para acolher os peregrinos de língua portuguesa, seja de maneira individual o Santuário dispoe de uma hospedaria e um percurso para Grupos nos lugares que marcaram a presença da Família Martin em Alençon : a ponte onde o casal se encontrou, a Igreja do casamento e do batizado de Santa Teresinha, a casa familiar, a Capela construída em 1925, ano da canonização de Santa Teresinha e outros lugares que marcaram a história.

Início da missão

A missão das irmãs iniciou no dia 02 de fevereiro de 2020 e no final de 2023 o ramo masculino, freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, deu início aos trabalhos pastorais permitindo ampliar o acompanhamento de retiros, eventos, visitas e na paróquia.

A cidade de Alençon fica na Normandia, no caminho entre Paris e o Mont Saint-Michel, a uma hora e meia de Lisieux e uma hora e meia de Caen, lugar onde está o Convento de Leônia, a terceira filha de São Luis e Santa Zélia, religiosa visitandina, que está em processo de beatificacão e que recomendamos a visita num percurso de peregrinação.

Para conhecer mais sobre o Santuário e a programação neste Ano do Jubileu acesse o site

https://sanctuaire-louisetzelie.com

Para agendar uma visita de Grupo no Santuário de Alençon o e-mail é pelerinages@louisetzelie.com

Para conhecer mais sobre as irmãs CMES, acesse o site www.carmelitasmensageiras.org.br e as redes sociais @CARMELITASMENSAGEIRAS

