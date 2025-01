Índia, devoção e peregrinações: Ano Santo para os produtores de chá

Nota-se a alegria palpável das pessoas, simples e humildes, que vivem o Ano Jubilar com profunda devoção e com uma peregrinação à catedral da diocese, a igreja do Jubileu.

Vatican News

Os agricultores de plantações, que produzem um dos chás pretos mais apreciados do mundo, no distrito montanhoso de Darjeeling, estado indiano de Bengala Ocidental, situado entre o Nepal, Butão e Bangladesh, representam cerca de 40 mil católicos, em sua maioria, adivasis (indígenas). Estes agricultores dedicam-se à colheita e manufatura das folhas de chá, nas 87 áreas de plantação (jardins de chá), uma deliciosa bebida, cultivada em uma área de 19 mil hectares.

Padre Paul, salesiano de Dom Bosco, professor no Colégio Salesiano de Siliguri, fundador e diretor de uma Rádio Salesiana, uma emissora comunitária, que se dirige ao público local, com o objetivo de entrar em contato com as pessoas das aldeias rurais, afirma: "Nas 60 paróquias da diocese de Darjeeling e nas escolas católicas, começamos a rezar a oração do Jubileu, já há meses, como preparação espiritual para o Ano Santo 2025. Nota-se a alegria palpável das pessoas, simples e humildes, que vivem o Ano Jubilar com profunda devoção e com uma peregrinação à catedral da diocese, a igreja do Jubileu. Grupos de fiéis se organizam, fazendo viagens de até 60 km, para ir à igreja, fazer a confissão, participar da Eucaristia, rezar pelo Papa e receber a indulgência plenária”.

Na diocese de Darjeeling, um distrito pitoresco ao norte de Bengala Ocidental, estão presentes, historicamente, Ordens religiosas como Jesuítas e Salesianos, que se dedicam, sobretudo, à missão educacional e Pastoral da Juventude. Os fiéis locais ainda se lembram da chegada de Madre Teresa de Calcutá e seu trabalho a serviço dos desfavorecidos e idosos abandonados, que, ainda hoje, é levado adiante pelas Irmãs Missionárias da Caridade. Trata-se de uma missão de compaixão com todos, a serviço da humanidade ferida e excluída. O exemplo delas é um testemunho de fé, que atrai as pessoas ao Evangelho de Cristo. A comunidade católica em Darjeeling dirige faculdades, escolas primárias e secundárias, institutos de formação vocacional, vários centros de assistência social, orfanatos, creches, casas para idosos e necessitados. Os serviços prestados por estas comunidades religiosas à humanidade fizeram com que a comunidade católica fosse apreciada por todos, em um território onde vivem mais de 1,5 milhão de habitantes de diferentes grupos étnicos: hindus, nepaleses, bengalis, butaneses, siquins e tibetanos de diferentes confissões religiosas.

O sacerdote Salesiano diz por fim: "Aqui, entre as famílias, encontramos, frequentemente, uma coexistência de pessoas de diferentes religiões, católicos, hindus e outros, reina um clima de tolerância e benevolência reciprocas. Nossos fiéis vivem o Jubileu como uma oportunidade preciosa de renovação espiritual, conversão e devoção: a fé das pessoas simples é, para nós, uma verdadeira evangelização”.

Fonte: Agência Fides