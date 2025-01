As igrejas designadas para o Jubileu 2025 no Bahrein

Igreja do Sagrado Coração em Manama, capital do Bahrein, durante visita do Papa Francisco (foto de arquivo) (AFP or licensors)

Segundo antigas tradições, as celebrações do Jubileu sempre ocuparam um lugar especial na tradição católica, oferecendo momentos de misericórdia, reflexão e peregrinação.

As Igrejas e Catedrais Jubilares do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte (AVONA) prepararam-se para acolher todos os que buscam inspiração, curas e renovado senso de pertença. São elas: a Catedral de Nossa Senhora da Arábia (OLA), em Awali, Bahrein; a co-Catedral da Sagrada Família, em Kuwait City; o Santuário de Nossa Senhora da Arábia, em Ahmadi, Kuwait, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Doha, Qatar. Todas estas Igrejas e Catedrais Jubilares foram designadas pela Bula Spes non confundit, de proclamação do Jubileu. Por isso, convidam todos os peregrinos a participar de um caminho rumo à fé, redenção e renovação espiritual.

Durante a celebração da Missa inaugural do Jubileu, na Catedral de Nossa Senhora da Arábia (OLA), o vigário apostólico, dom Aldo Berardi, disse em sua homilia: “Devemos expressar a nossa ‘Esperança’ neste mundo difícil e ser testemunhas da nossa fé e do seu renascimento. Este ano somos convidados a ser testemunhas da ‘Esperança’, participar da peregrinação, enraizar a nossa fé em Cristo e estar unidos com a Igreja católica”.

Outra Missa solene foi celebrada no Catar e, depois, no Kuwait, pelo núncio apostólico, dom Eugène Martin Nugent.

Segundo as tradições mais antigas, as celebrações do Jubileu sempre ocuparam um lugar especial na tradição católica, oferecendo momentos de misericórdia, reflexão e peregrinação. Em uma nota, enviada à Agência Fides pelo responsável da assessoria de imprensa de AVONA, lê-se: “Ao designar as igrejas Jubilares específicas, o Papa Francisco convida todos a experimentar o profundo amor de Deus, onde os peregrinos podem encontrar refúgio em suas orações e no espírito comunitário”.

A designação de Igrejas e Catedrais Jubilares é muito significativa, na complexidade da vida moderna, desde as desavenças pessoais até aos desafios sociais. Neste contexto, a mensagem de esperança deve tornar-se um farol de luz, em um mundo, muitas vezes, obscurecido pelo desespero e a divisão.

O significado do documento do Santo Padre não se limita às paredes destas Igrejas Jubilares, mas é um convite para reconhecer a natureza universal da misericórdia e do amor de Deus; um convite para abraçar o espírito de hospitalidade e cultivar uma cultura de compaixão em nossas comunidades.

*Agência Fides