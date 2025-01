Organização "Misericórdias" envia 50 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

Alimentos com longa vida útil, água, farinhas, produtos para bebês e crianças: chega nova ajuda da instituição de caridade italiana

Beatrice Guarrera - Cidade do Vaticano

A carga de mais de 50 toneladas de ajuda humanitária destinada à população de Gaza, enviada pela Misericordie d’Italia em 15 de janeiro de Monfalcone (FVG), chegou no domingo ao porto de Limassol, sendo recebida por uma delegação da Área de emergências da organização italiana, juntamente com diplomatas da Embaixada da Ordem de Malta no Chipre – que apoiou a operação in loco – e funcionários da agência das Nações Unidas Unops.

De Limassol, a carga chegará a Gaza, passando pela cidade costeira israelense de Ashdod, pelo Corredor Marítimo de Chipre (CMC), criado em colaboração com os governos cipriota e israelense e outros parceiros internacionais (UE – EUA – Emirados Árabes Unidos) e Unops.

As ajudas

As ajudas chegarão ao seu destino final por volta de meados de fevereiro, para apoiar os palestinos na Faixa, extenuados por mais de um ano de guerra. Alimentos não perecíveis, água, farinhas, produtos para crianças: o material foi coletado graças à generosidade de inúmeras entidades italianas, a começar pela Unicoop Firenze, que realizou uma ampla coleta em vários pontos de venda da Toscana.

Além das muitas empresas e benfeitores anônimos, também responderam ao apelo a Fundação Francesca Rava - NPH Italia ETS (In Farmacia per i Bambini), Molino Batignani, Molino Parri, Panificio La Nave di Mario Vanni e Maka distribuzioni

Generosidade no DNA

Este envio de ajuda humanitária é fruto da sinergia entre diferentes organizações, como explica Domenico Giani, presidente da Confederação Nacional das Misericórdias da Itália: “Nasceu de uma atividade da Embaixada da Ordem de Malta em Chipre, onde também há embaixadores, e foi um pedido do governo cipriota”, ao qual as Misericórdias “responderam com aquela generosidade que é tecido comum, o ADN de cada voluntário, de cada irmã e irmão da Misericórdia”.

“As Misericórdias - recordou o presidente nacional - são uma organização italiana muito grande, com oito séculos de história. Fundada em 1244, está envolvida há oito séculos em uma caridade sem limites, como gosto de repetir, no serviço da pessoa a 360°, em um grande imaginário de caridade, que já operou muito ativamente na Ucrânia e noutras partes do mundo onde há crises. Ela está presente na Terra Santa, em Belém, há mais de 10 anos."

A contribuição da Defesa

A ajuda humanitária, enviada pelas Misericórdias, viaja em um navio disponibilizado pelo Ministério da Defesa italiano, pela segunda vez depois da carga enviada em novembro passado. De fato, a responder positivamente ao chamado à generosidade encontram-se também “homens e mulheres das forças armadas, da polícia, da defesa civil e eu sou proveniente deste âmbito", explicou Giani: “Pedimos para estar presentes em Gaza para estarmos próximos dos nossos irmãos e irmãs necessitados e é isso que estamos fazendo.”