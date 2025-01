Santuário de Lourdes, lugar privilegiado da esperança jubilar

Santa Messa de abertura do Jubileu (Foto: redes sociais do Santuario de Lourdes)

Em 31 de dezembro foi aberto o Ano Santo na cidade mariana localizada nos Pirenéus franceses, e onde são esperados milhares de peregrinos. Padre Nicola Ventriglia, capelão coordenador dos grupos italianos, afirmou que este é um “evento essencial para a nossa comunidade e para o mundo inteiro”.

Federico Piana - Cidade do Vaticano

Da Europa à África, das Américas à Ásia, o Jubileu de 2025 teve início em todas as Igrejas locais, das mais às menos conhecidas. Não há diocese no mundo que não tenha estabelecido as próprias modalidades para permitir àqueles que não poderão viajar a Roma para atravessar as cinco Portas Santas- das quatro basílicas papais, além daquela aberta na prisão de Rebibbia - e assim obter as indulgências previstas.

Massabielle, coração pulsante

Uma Missa solene celebrada na noite de 31 de dezembro na gruta de Massabielle marcou o início oficial do Ano Santo no Santuário de Lourdes. Já na Catedral diocesana, por desejo do bispo da Diocese de Tarbes e Lourdes, dom Jean-Marc Micas, o Jubileu terá início no domingo 5 de janeiro.

Mas a gruta de Lourdes, onde em 1858 uma "doce senhora vestida de branco" apareceu à pequena Bernadette Soubirous, de apenas 14 anos, enquanto recolhia lenha com sua irmã, pode ser considerada a síntese perfeita da fusão entre esperança e paz, a essência do ano jubilar à qual o Papa Francisco se refere tantas vezes na Bula de Proclamação intitulada "Spes non confundit" ("A esperança não engana"). De fato, "a gruta de Massabielle onde dom Micas deu início a este período de graça, pode realmente ser considerada o coração de Lourdes", afirma o padre Nicola Ventriglia.

Nos braços da Mãe

O capelão coordenador de língua italiana estava presente na noite de 31 de dezembro: "Apesar do frio cortante – diz ele aos meios de comunicação do Vaticano – estavam presentes cerca de trinta sacerdotes e cerca de duzentos fiéis. Um evento essencial para toda a nossa comunidade e para o mundo inteiro."

O pensamento do Pe. Ventriglia, e de todos os voluntários envolvidos nas múltiplas atividades do santuário, está focado nos doentes que todos os dias atravessam a porta de entrada para encontrar o terno coração de Maria e se abandonar nos seus braços amorosos. Com o desejo de que a sua vida possa mudar, não só do ponto de vista físico, mas também espiritual. "Afinal, é um dos locais onde Nossa Senhora pediu a todos que viessem. E depois é um lugar preparado para acolher milhares e milhares de peregrinos, muitos dos quais também com graves dificuldades de saúde. Uma grande oportunidade para encontrar uma consolação que se torna ainda maior com o Jubileu, porque todos aqui também poderão obter indulgências”.

Caminhos da fé

O desejo do padre Ventriglia é poder ver aumentar ainda mais o número de peregrinos que, inspirados pela Virgem, podem passar por Lourdes depois de terem ido a Roma para atravessar uma das Portas Santas.

"Preparamo-nos criando percursos jubilares dentro da estrutura, como aquele que parte do Calvário situado na porta de Saint Michel ou como os que foram instalados a partir da Capela da Luz, das piscinas e da gruta". Itinerários físicos que foram combinados com preparação espiritual e momentos intensos de oração. "Nós em Lourdes nos referimos a uma pessoa que encarnou a esperança, a virtude que está no centro do Jubileu: Bernadette. A ela, na terceira aparição, Nossa Senhora disse: Não te prometo alegria neste mundo, mas no outro. E para Bernadette, esta certeza foi o caminho privilegiado que a fez viver a sua vida com muito entusiasmo.” Portanto, o Jubileu em Lourdes representa uma peregrinação “sob o olhar de Maria, mãe da esperança e mãe da Igreja”. Uma ocasião que deve ser aproveitada, também para poder "rezar pela Igreja, pelo mundo, pela paz, para que todos sejam unidos na fé, na esperança e na caridade".