Evangelho de 30 de janeiro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 4,21-25

Disse Jesus: quem é que coloca uma lâmpada debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no alto, num candeeiro?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Nos dias de hoje em que a corrupção, a violência estão em alta e as notícias negativas ao máximo estão em todos os jornais, nós católicos, seguidores de Jesus, temos como que, quase por obrigação, espalhar notícias boas com palavras, imagens, músicas, numa roda de conversa ou nas redes sociais. Contar também as coisas bonitas que Deus faz em nossa vida. Não o façamos para nos colocar em evidência, mas para que as nossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus.